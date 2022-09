per Mail teilen

Für Vanessa Mai geht ein großer Traum in Erfüllung. Sie bekommt ihre eigene TV-Show in der ARD. Eine Gameshow mit einem großen Finale, einem Duett mit ihrem musikalischen Gast.

Das neue Format "Not Mai Show" mit Vanessa Mai hält einige Überraschungen nicht nur für ihren Gast der ersten Show, Tim Bendzko, parat. Auch die Gastgeberin hat keine Ahnung, was da auf die zukommt. Nur eines ist sicher: am Ende steht das große Finale mit Duett.

Zu "On Mai Way" kommt für Vanessa Mai jetzt "Not Mai Show"

Und damit das richtig gut wird, müssen die beiden sich einigen Challenges stellen. Die Gewinne machen das Finale perfekt oder aber – na ja – schwieriger. Worum es jeweils geht, wird hier nicht verraten, aber die ersten Bilder vom Dreh sprechen Bände.

"Ich kenne jetzt das Ende und das wird mein Ende!"

Der erste Dreh: Vanessa Mai und Tim Bendzko klatschnass und im Bärenkostüm

Nach dem ersten Drehtag postet Vanessa Mai diese drei Fotos. Und viel mehr wollen wir auch gar nicht verraten. Die ganze Show gibt's dann im Herbst in der ARD Mediathek.