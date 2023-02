Ab dem 13. Februar 2023 gibt es in der ARD Mediathek neue Folgen vom Feel-Good-Format #OMG mit Jana Ina Zarrella.

Nach dem großen Erfolg der ersten Staffel #OMG in der ARD Mediathek und der Pilotstaffel auf dem Instagram-Kanal von SWR Schlager gibt es endlich neue Folgen mit Host Jana Ina Zarrella (46).

Ihre Gäste

Mit ihren Gästen Bachelorette Sharon Battiste, Schauspielerin Jana Schölermann, Moderatorin Laura Karasek, Model Monica Ivancan oder Schlagersängerin Sarah Zucker spricht Jana Ina über das Muttersein, die Liebe und ganz private Themen wie die Wechseljahre oder kreisrunder Haarausfall.

Gedreht wurde diesmal in Köln. Die intimen Gespräche führt Jana Ina natürlich wieder in Wohnzimmer-Atmosphäre in einem gemütlichen Apartment, auch wenn sie – wie schon in der vorherigen Staffel – gerne erstmal für einen Plausch in der Küche verweilt.