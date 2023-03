Deep-Talk mit Jana Ina Zarrella

Jana Ina Zarrellas herzliche und offene Art schafft es, dass sich ihr Menschen direkt öffnen und tolle Gespräche entstehen. Zum Glück hat sie nun endlich eine eigene Talkshow!

Steckbrief

Geburtstag 12. Dezember 1976 Geburtsort Petrópolis, Brasilien Haarfarbe braun Sternzeichen Schütze Augenfarbe braun bürgerlicher Name Janaína Zarrella Berufe Moderatorin, Influencerin, Sängerin, Model Ehemann Giovanni Zarrella Kinder Sohn Gabriel Bruno (*2008), eine Tochter (Name nicht bekannt) (*2013)

#Model-Karriere beginnt in Brasilien

Jana Ina Zarrellas Karriere in der Öffentlichkeit begann schon früh: Bereits als 14-Jährige wurde sie in Brasilien als Model entdeckt. Sie nahm an mehreren Miss-Wahlen teil und konnte dadurch 1999 als Model in Deutschland arbeiten.

#Moderatorin – Jana Ina verkauft Mode und führt intime Gespräche

Doch nicht nur als Model, sondern mehr und mehr als Moderatorin hat sich Jana Ina im Laufe ihrer Karriere einen Namen gemacht. Ob bei Miss-Wahlen, im Fernsehen, beim Tele-Shopping oder in ihrer eigenen ARD-Mediatheks-Sendung "#OMG – mit Jana Ina" – die Brasilianerin moderiert super souverän! Und zwar so souverän, dass zum Beispiel auch Pierre M. Krause richtig begeistert war, als er sie einmal bei der Arbeit begleiten durfte.

#Sängerin im Duett mit Ehemann Giovanni Zarrella

Musik hat in Jana Inas Leben schon immer eine große Rolle gespielt. Bereits 2002 hat sie mit "Yo Te Quiero" ihre erste Single veröffentlicht. Und auch Duette hat sie bereits gesungen: Einmal eine Version des Schlagers "Tanze Samba mit mir" mit Hape Kerkeling im Rahmen des Films "Samba in Mettmann" und gemeinsam mit ihrem Ehemann Giovanni Zarrella hat sie 2019 das Duett "Così sei tu" gesungen, das auch Teil seines Albums "La Vita è bella" war.

#Familienmensch – aber ihre Kinder bleiben privat!

Verheiratet mit Giovanni Zarrella, Mutter zweier Kinder, Hunde-Mama von Mischlingshündin Cici: Jana Ina steht voll im Leben! Dabei ist sie eben nicht nur "Frau-von..." sondern hat sich ihre eigene Karriere hart erarbeitet. Und die Menschen lieben sie: Hunderttausende Follower auf Instagram verfolgen täglich ihren Alltag.

Ihre beiden Kinder hält Jana Ina raus aus der Öffentlichkeit -- deren Privatsphäre ist ihr und ihrem Mann Giovanni sehr wichtig. Dementsprechend ist wenig über die Kinder bekannt. Ihr Sohn (* 2008) heißt Gabriel Bruno, von ihrer Tochter, geboren im Jahr 2013, wurde der Vorname bislang nicht verraten.

#Power-Couple – Jana Ina und Giovanni sind DAS Traumpaar!

Jana Ina und Giovanni Zarrella – die beiden standen schon früh gemeinsam im Scheinwerferlicht, nicht zuletzt in zwei eigenen Reality-TV-Formaten. Sie unterstützt Giovannis Karriere sehr und die beiden wirken immer noch wie frisch verliebt!

Jana Ina und Giovanni Zarrella dpa Bildfunk Picture Alliance

#OMG – Interviews mit starken Frauen über Privates, Gossip und die großen Lebensfragen

OMG, also "Oh My God!" – das ist ein Ausdruck, den Jana Ina gerne mal sagt, wenn sie etwas Überraschendes erfährt. Kein Wunder also, dass so ihre eigene Talk-Sendung heißt, die bereits zwei Staffeln in der ARD-Mediathek hat. Wer Lust auf herzliche und vertraute Interviews mit Monica Ivancan, Bachelorette 2022 Sharon Battiste, Natascha Ochsenknecht und vielen weiteren starken Frauen hat, sollte unbedingt mal reinschauen!