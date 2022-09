Team 5ünf: Mitglied Sven ist raus

Im September 2021 präsentierte die Schlager-Boyband rund um Jay Khan und Marc Terenzi ihr erstes Album. Nun ist Sänger und Member Sven ausgestiegen...

Team 5ünf verkündet: Sven Light macht Schluss

Geht das Ex-Mitglied der Boyband mit seinen ehemaligen Musikkollegen Jay Khan und Co. etwa im Clinch auseinander? Für ehrenwerten Ersatz ist jedenfalls schon gesorgt und die Fan-Community somit um eine Sorge leichter: Team 5ünf bleibt Team 5ünf! Die Schlager-Boyband selbst begründete den Ausstieg des jüngsten Mitglieds Sven Light (bürgerlich Sven Lüchtenborg) so:

Sven begibt sich auf neue musikalische Wege, und wir wünschen ihm alles Gute für die Zukunft und hoffen, dass ihr ihn auch weiterhin unterstützt. Natürlich machen Team 5ÜNF als Band weiter, also seid unbesorgt.

Sind Streitigkeiten der Grund für den Abschied von Sven?

Die Caption unter dem aktuellen Insta-Post des Sängers lässt Ärger und Enttäuschung verlauten. Sven schreibt von schlechten Erinnerungen und dass er seiner Intuition vertrauen wolle. Scheint, als ob es in der Vergangenheit nicht so cool für den 25-Jährigen gelaufen wäre... Ob das mit seiner Trennung von Team 5ünf zu tun hat? Auf mehrere Anfragen von SWR Schlager dazu hat Sven nicht reagiert.

Laut Band-Leader Jay Khan ist alles in Ordnung zwischen der Band und Aussteiger Sven:

"Es gab überhaupt keinen Ärger mit Sven. Seine Entscheidung Team 5ünf zu verlassen, basierte letztendlich auf musikalischen Indifferenzen. Er widmet sich weiterhin dem Latin-Pop, während wir als Band dem Pop- und Party-Schlager im Boyband-Gewand treu bleiben."

Da war Sven noch Teil von Team 5ünf (v.l.): David Leibrandt, Sven Light, Jay Khan, Joel de Tombe und Marc Terenzi. picture-alliance / Reportdienste picture alliance/dpa/Universal Music | Anna Maria Boshnakova

Team 5ünf: Das ist der Neue – aus dem Europapark Rust

Die neue Verstärkung im Team 5ünf, Sänger und Musicaldarsteller Daniel Johnson, entdeckte Jay Khan im Europark Rust. Eine gute Entscheidung, wie der Frontmann erzählt...

Ich war sofort von seiner Stimme, seiner Präsenz, seiner Personality angetan.

Name: Daniel Johnson Alter: 30 Jahre Herkunft: Freiburg Beruf: ausgebildeter Musical-Darsteller Beziehungsstatus: seit 2021 mit seinem Mann Lorenz verheiratet

Daniel Johnson – neuer Sänger, neuer Sound?

Daniel hat eine sehr klassische Stimme mit einem sehr warmen Timbre. Er passt super in die Schlagerwelt und bereichert uns soundtechnisch enorm! Konzeptionell und von der Fahrtrichtung ändert sich natürlich nichts bei Team 5ünf. Wir stehen für die großen Boyband-Hits der letzten Jahrzehnte und werden das auch weiterhin so fortführen.

Jay Khan: Das erwartet die Fans in der nächsten Zeit von Team 5ünf

Das aktuelle Musikvideo zu „Ich sag, es ist so (I want it that way)“ ist das letzte "Teamwork", in dem Sven an der Seite der anderen Mitglieder Jay Khan, Marc Terenzi, David Lei Brandt und Joel de Tombe zu sehen ist. Zuletzt waren die Bandleader Marc und Jay beim "RTL Turmspringen" im TV zu sehen. Mit dem neuen Chapter Daniel stehen der fünfköpfigen Band einige TV-Auftritte sowie eine geplante Tour bevor. Bei so viel Menpower können sich die Fans also auf brandneuen Boyband-Content gefasst machen!