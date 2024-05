per Mail teilen

Cindy und Kevin träumten immer von einem Neubau. Das Grundstück war sogar bereits gekauft, doch Baukrise und Preisexplosion ließen diesen Traum zerplatzen.

Dann entdeckten die beiden ein altes Haus – eigentlich eine Ruine mit Wasserschaden und eingestürzten Decken. Doch Cindy und Kevin wagten sich an das Abenteuer und sanierten das Haus gegen alle Empfehlungen sogar selbst.

Altbausanierung statt Neubau

Als Hexenhaus bezeichneten die Nachbarn das alte Häuschen mitten im thüringischen Schmalkalden. Die ehemalige Bewohnerin habe mysteriöse Botschaften an die Scheiben geschrieben, pflegte okkulte Praktiken, es gehe dort nicht mit rechten Dingen zu. Eine Bruchbude, die man nur noch abreißen kann, so die einhellige Meinung im Ort. Dann kamen Cindy und Kevin. Eher aus Spaß schauten sich die beiden das Hexenhaus von Schmalkalden an, nachdem sich ihr Traum vom Neubau nicht realisieren ließ.

Vom Bauen und Sanieren hatten sie zu diesem Zeitpunkt keine Ahnung. Das einzige Werkzeug, das sie besaßen, war ein Akkubohrer. Doch der Preis lockte: Für gerade mal 50.000 Euro kauften sie das Haus. Es wurde ihr Plan B. Ein verrückter Plan: Denn um die Kosten gering zu halten, war Eigenleistung erforderlich!

Alle rieten ihnen von der Sanierung ab

Es gab zwar einen Architekten, aber vor allem Cindy plante und träumte, was das Zeug hielt. Handwerker rieten dringend von einer Sanierung ab. Das lohne doch nicht. Cindy’s Traum könne man niemals bauen. Doch die beiden ließen sich nicht beirren und zogen ihren Plan B konsequent durch. Kein einfacher Weg.

Die Umsetzung brachte Cindy und Kevin tatsächlich an ihre Grenzen. Mehrmals wäre die Beziehung beinahe am Hausbau gescheitert – zu groß die Herausforderungen. Elektrik- und Klempnerarbeiten übernahmen Fachfirmen, den Rest aber Cindy und Kevin, mit Unterstützung von Freunden und Familie.

Aus Hexenhaus wird Traumhaus

Mit jeder neuen Aufgabe, mit jedem gemauerten Stein wuchs nicht nur das Haus, sondern auch das Selbstbewusstsein von Cindy und Kevin. Und ihre Liebe.

Aus dem Hexenhaus wurde schließlich ihr Traumhaus. Eines, das die alten Details erhält und doch eine Brücke zur Moderne schlägt. Irgendwas zwischen Altbau und Neubau.

Gekostet hat die Sanierung 160.000 Euro, 60.000 Euro der neue Anbau, wo heute Küche und Essbereich sind. Ein Preis, zu dem ein Neubau nie möglich gewesen wäre. Und ein Neubau hätte vermutlich Cindy und Kevin auch nicht das bieten können, was sie jetzt haben: ein einzigartiges Traumhaus mit ganz viel Geschichte. Und als Bonus noch die Gewissheit: Zusammen können wir alles schaffen!