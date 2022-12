Zutaten:

Für die Forelle mit Rieslingsoße:

Fischfilet Forelle oder Zander (ca. 300 g p.P.)

1 große Zwiebel

1 Stange Lauch

0,3 l Wasser

150 g Crème Fraiche

2 EL Stärke

1/4 l Riesling

Gewürze: Salz, Curry, Kurkuma, Gewürzmischung Vegeta, Petersilie

Für den Gemüsereis:

Ca. 250 g Paprika

1 große Zwiebel

300 g Tomaten

3-4 Zehen Knoblauch

250 g Langkornreis Curry, Salz, Pfeffer...je nach Geschmack

Forelle mit Gemüsereis und Rieslingsoße SWR SWR -

Forelle in Rieslingsoße:

Zwiebel und Lauch in Öl goldgelb anrösten, Speisestärke dazu und mit dem Wasser ablöschen. Würzen und 5 Minuten köcheln lassen. Creme Fraiche dazu, Riesling dazu und nur kurz erwärmen. Von der Herdplatte nehmen, gut durchrühren evtl. noch etwas Flüssigkeit dazu (sollte keine "Pampe" sein). Mit Petersilie bestreuen.



Fisch leicht würzen mit Pfeffer, Salz und den anderen Gewürzen. Mit Zitrone beträufeln, leicht in Mehl wenden. In Raps- oder Sonnenblumenöl goldgelb braten.

Gemüsereis:

Reis nach Packungsanweisung kochen. Zwiebel, Knoblauch und Gemüse dünsten, den gekochten Reis untermischen und würzen.

Es schmeckt auch Baguette dazu.

