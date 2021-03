per Mail teilen

Radfahren wird immer beliebter: E-Bikes boomen schon länger, die Corona-Pandemie hat den Trend zum Umstieg aufs Rad verstärkt. Der SWR geht mit der Aktion #besserRadfahren der Frage nach, wie die Situation der Radfahrerinnen und Radfahrer im Südwesten verbessert werden kann. Machen Sie mit!

Im Straßenverkehr sind Radfahrende oft benachteiligt – durch schlechte Radwege, gefährliche Verkehrsführung und schlicht zu wenig Platz. Wo in Ihrem Ort oder auf Ihrer Route kann das Radfahren (noch) besser werden? An welchen Stellen erleben Sie Beinahe-Unfälle, die nicht in den Statistiken auftauchen? Wo würden Sie gerne mit dem Rad fahren, tun es aber nicht - weil z.B. Radfahrstreifen fehlen?

#besserRadfahren im Südwesten - so können Sie mitmachen

Wählen Sie auf der hier eingebundenen Karte unseres Aktionspartners, dem Städtenetzwerk Klima-Bündnis („RADar!“, „Stadtradeln“), „neue Meldung“ aus. Beschreiben Sie konkrete Gefahrenstellen oder vorbildliche Verkehrsführung, schicken Sie uns ein Bild oder Video. Und wenn Sie möchten, hinterlassen Sie (nicht-öffentlich) weitere Kontaktdaten - die SWR-Reporter*innen wollen sich die Situation auch gerne vor Ort anschauen.

Hinweise zur Datenverarbeitung finden Sie hier. Sie sind mobil unterwegs? Dann machen Sie Ihre Meldung bequem über die kostenlose RADar!-App für Android und iOS. Oder dokumentieren Sie Ihre komplette Fahrt mit der kostenlosen App SimRa.

Wissenschaftliche Auswertung Ihrer Meldungen

Bis zum 22. April können Sie Ihre Hinweise auf der Karte verorten. Wir werten Ihre Beiträge zusammen mit der Hochschule Karlsruhe und der Technischen Universität Berlin wissenschaftlich aus. SWR-Reporter*innen kommen an die gefährlichsten Radler-Hotspots und fragen in Rathäusern, Behörden und Verkehrsministerien nach. Wo gibt es gute Konzepte für sicheres Radfahren? Was muss politisch getan werden?

SWR-Themenschwerpunkt in Fernsehen, Radio und online am 9. Juni

Am 9. Juni stellen wir in einem großen Themenschwerpunkt die Ergebnisse vor. Bis dahin gehen wir auf die Suche nach Fakten und Geschichten - von Verkehrspolitik bis hin zu Fahrradheldinnen und -helden des Alltags.