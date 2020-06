„Der Mensch braucht die Natur. Die Natur braucht den Menschen aber nicht. Wenn wir so weitermachen, verzocken wir unsere habitable Zone hier auf der Erde.“ Dominik Eulberg ist DJ, Naturliebhaber und studierter Ökologe.

Sein Leben: Ein Gegensatz. Er lebt zurückgezogen mitten in der Natur im Westerwald, wenn er auftritt spielt er als Techno-DJ in den Metropolen dieser Welt. Online erreicht er ein riesiges Publikum, vor allem junge Leute: „Wenn ich ein neues Album über Biodiversität rausbringe, erreiche ich damit Millionen Menschen.“

Musiker und EU-Botschafter

Naturschutz ist für ihn eine Herzensangelegenheit. Bekannt geworden ist er über das Aufnehmen und Einbauen von Naturgeräuschen in seine Techno-Beats. „So paradox es klingt, aber die elektronische Musik ist für mich die natürlichste Form der Musik. Sie ist sehr triebhaft, instinktiv, intuitiv, impulsiv – so wie auch alles in der Natur. Früher bin ich ganz viel in die Natur gegangen, hab dort direkt meine Protagonisten aufgenommen. Das war der naheliegendste Weg, das miteinander zu verknüpfen.“

Mittlerweile hat er sich weiterentwickelt, jetzt lässt er sich für seine Musik eher von den Konzepten und Bauplänen der Natur inspirieren. Außerdem ist er als EU-Botschafter unterwegs. Dieses Jahr für die „UN-Dekade der Biodiversität“, hier betreut er einen Wettbewerb für die besten und effektivsten Nistkästen für Spatzen und Mauersegler.