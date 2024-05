Vom Tänzer zum Tanzlehrer: Deniz hilft Kindern sich zu entfalten

per Mail teilen

Deniz aus Balingen tanzt schon, seit er selbst ein Kind ist. Mittlerweile unterrichtet er selbst Jugendgruppen und gibt seine Leidenschaft an die nächste Generation weiter.

Ich investiere viel Herzblut, damit alle Kinder auf ihre Art glänzen können.

Jugend und Engagement: Vom Tänzer zum Tanzlehrer

Mit 13 Jahren sucht sich Deniz eine Tanzschule, um seinen Traum vom Tanzen zu verwirklichen. „Früher war ich schüchtern und unsicher, durch das Tanzen durfte ich erleben, wie ich immer mehr Stärke und Selbstvertrauen bekam.“ Heute ist der 19-Jährige selbst Tanzlehrer. Er will seine Leidenschaft fürs Tanzen weitergeben: „Ich möchte den Kindern helfen, ihr ganzes Potenzial zu entfalten und sich so auszudrücken, wie sie sind.“

Mehr Selbstbewusstsein durch Tanzen

Als Deniz vor zwei Jahren von seiner Tanzlehrerin gefragt wurde, ob er lernen möchte, wie man eine Kindergruppe leitet, sagte er sofort: „Ja.“ Mittlerweile unterrichtet er zwei feste Gruppen mit Kindern im Alter von 7 bis 14 Jahren in Hip-Hop und Jazzdance. „Das ist mein ganzer Stolz. Ich verbringe meine Zeit sehr gerne mit den Kids. Es macht Spaß für sie da zu sein und ihnen das, was ich kann, beizubringen. Zum Beispiel das Einsetzen ihrer Mimik. Ich sage immer: ‚Ein Tänzer ohne Gesicht ist kein Tänzer.‘ Das machen sie schon richtig toll und mir wird sogar gesagt, dass man an ihrem Ausdruck merkt, dass ich sie unterrichtet habe.“

Tanzschule für Kinder

Solche Aussagen bestärken Deniz. Genauso wie das gute Feedback der Kids. „Das gibt mir das Gefühl, dass ich niemals damit aufhören sollte.“ Noch mehr freut sich Deniz aber, wenn er sieht, dass sich seine Gruppen beim Tanzen wohlfühlen. Denn auch für ihn ist Tanzen pures Glücksgefühl und die Tanzschule wie ein zweites Zuhause. „Hier bin ich groß geworden. Das ist mein Ruhepol. Wenn mir alles zu viel wird, komme ich nachts her, drehe die Musik auf und tanze einfach alles raus. Das macht mich happy.“

