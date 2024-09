Das 90-jährige Ehepaar Inge und Erich verbindet bis heute eine Leidenschaft: Sport. Seit 60 Jahren gibt Inge Sportkurse. Immer dabei: ihr Erich.

Meine Tochter hat mal gesagt: Du kannst nicht ohne den Papa und der Papa nicht ohne dich.

Im Alter fit bleiben: Schwimmen, Seniorensport & Co.

Inge und ihr Erich sind immer in Bewegung. Ohne Sport geht es bei den beiden 90-Jährigen nicht. Egal ob Wandern, Skifahren, Ballett oder Leichtathletik – ihre gemeinsame Leidenschaft ist der Sport. Inge ist Stammgast im Münsinger Freibad. Mit 90 Jahren ist Schwimmen noch eins ihrer großen Hobbys. Ihr einziges Ärgernis: „Letztes Jahr bin ich morgens 1.000 m locker geschwommen. Jetzt kämpfe ich mich mit 100 m. Aber meine Hüfte lasse ich machen. Und nächstes Jahr schwimme ich wieder!”, erklärt Inge lachend.

Liebesbriefe mit Sportnote

Inge und Erich sind seit 65 Jahren verheiratet. Sie kennen sich seit der Schulzeit. Zwischen den beiden gefunkt hat es aber erst mit Anfang 20. „Ich bin dann ins Internat. Und mein Mann hat mir statt Liebesbriefe immer Sportberichte geschickt. Meine Freundinnen haben immer gesagt: Inge, hat er dir wieder einen Sportbericht geschickt? ‚Küsse’ oder ‚Dein Liebster’ – so was war nie drauf”, erinnert sich Inge. Auf die Frage, was Erich an seiner Frau damals gefallen hat, antwortet er schmunzelnd: „Bei ihr ist es schwer zu Wort zu kommen. Manchmal strecke ich sogar und dann sagt sie: ‚Was willst du sagen? Sag schnell. Dann kann ich weitererzählen.’ Mit solchen Sachen kommt sie dann.” Das große Ziel der beiden: In 5 Jahren gemeinsam Gnadenhochzeit feiern.

Fit for Life: Inge leitet bis heute das Rentner-Turnen

Bis heute kann das Paar nicht ohne Sport: Inge gibt seit 60 Jahren Sportkurse an der Münsinger Volkshochschule: „Die anderen sind 10 bis 15 Jahre jünger. Passt doch!” Bella ist Teilnehmerin beim Rentner-Turnen. Sie erzählt: „Die Inge ist ein Phänomen: Sie tut alles, dass andere möglichst lange – auch wenn sie älter werden – beweglich sind. Und außerdem macht es natürlich riesig Spaß.” Ulrich ergänzt lachend: „Sie macht genau das, was wir gesucht haben, weil wir kein Bodenturnen mehr machen können. Wir kommen zwar runter, aber nie wieder hoch.”