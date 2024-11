Eddie Schatz

Hi, ich bin der Eddie – und nein, das ist kein Spitzname.

Ich bin in einem kleinen Dörfle in der Nähe von Backnang aufgewachsen und habe das Dorfleben kennen und lieben gelernt. Ich liebe die schwäbische Kultur und alles, was damit zusammenhängt. Deswegen sage ich bis heute auch „Des isch subber“ und nicht „Das ist super“. Auch die schwäbische Küche, besonders Spätzle und Maultaschen, sind aus meinem wöchentlichen Essensplan nicht mehr wegzudenken.

Wegen meines Studiums hat es mich dann in die schwäbische Hochburg Stuttgart gezogen. Die wundervollen Aussichtspunkte und die angenehme Größe der Stadt haben mich direkt verzaubert. Aber vor allem die Leute aus der Region sind ein Grund, warum ich Stuttgart und meinen Job so sehr liebe.

Ich bin fest davon überzeugt, dass jeder Mensch eine spannende Story zu erzählen hat. Und ich bin auch fest davon überzeugt, dass ich zu viel auf Insta, TikTok und Co. abhänge. Genau deswegen gibt’s für mich keinen schöneren Job als Multimedia Reporter beim SWR. Dabei habe ich das Privileg, die spannendsten Leute aus der Region kennenzulernen und deren Geschichten online aufzubereiten. Für mich ganz klar: „The best of both worlds“.