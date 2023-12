per Mail teilen

Das wäre schlimm ausgegangen, hätte der nicht geschrien. Denn in meinem drei Meter Loch, da bekomme ich sonst nichts mit. Es war Rettung in letzter Sekunde.

10-Jährigen aus dem Auto befreit

Ein Industriegebiet am Ortsrand von Böblingen. Zeki und seine Kollegen arbeiten hier auf einer Baustelle, an der auch viele Kinder auf ihrem Schulweg vorbeikommen. Plötzlich hört Zeki Schreie. Er klettert aus der Baugrube und sieht, wie ein Kind wegrennt und dass an einem Transporter mit abgeklebten Fensterscheiben der Kofferraum geschlossen wird. Zeki rennt sofort hin und öffnet die Fahrertür. Hinten im Auto sieht er aufeinander gestapelte Matratzen und einen Jungen. Er habe ihn angeschaut und „Bitte hilf mir!” gesagt. Da habe Zeki den Fahrer aus dem Auto gezerrt und den Zehnjährigen befreit.

Verhaftung und Verurteilung

Zusammen mit seinem Kollegen hält Zeki den 51-jährigen Mann fest, bis die Polizei wenige Minuten später eintrifft und den mutmaßlichen Entführer festnimmt. Der Tatverdächtige wird ein Tag später dem Haftrichter vorgeführt. Dieser ordnet an, dass der Mann in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht wird. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei zu den Hintergründen laufen derzeit auf Hochtouren, sagte eine Pressesprecherin dem SWR.

Zeki und seinen Kollegen soll nun ein Preis für Zivilcourage verliehen werden.



Diese Männer verhinderten Entführung eines Zehnjährigen in Böblingen