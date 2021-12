Irmgard wohnt seit über 60 Jahren in ihrer Wohnung in einem Hochhaus in Stuttgart-Rot. Dort kriegt sie auch niemand so schnell raus, denn daran hängen zu viele Erinnerungen an ihren Mann.

Ich wohne seit über 60 Jahren hier, das war unser Nest und darum will ich hier auch nicht raus. Romeo und Julia Irmgards Mann kam aus Jugoslawien. Wie viele andere Donauschwaben, fand er in Stuttgart-Rot ein neues Zuhause. Irmgards Mutter war anfangs noch gegen die Liebesbeziehung der beiden. „Ein Flüchtling, das sei nichts für mich, sagte meine Mutter. Aber andere Partien haben mich nicht interessiert. Ich wollte ihn haben.” Zwei Liebende, die allen Widerständen trotzen und doch zueinanderfinden. Dazu passt: Irmgard wohnt in einem Hochhaus, das Romeo heißt. Das gegenüber heißt Julia. True Story! Sieben Menschen unter einem Dach Irmgard ist mit 92 Jahren die älteste Bewohnerin im Hochhaus Romeo in Stuttgart-Rot. Sie ist mit ihrem Mann direkt nach der Eröffnung des Hochhauses eingezogen. „Zuerst durften die Geschäfte unten rein und am 3. März 1957 zog ich mit meinem Mann ein. Und seitdem lebe ich hier. Ich bin quasi ein lebendes Inventar”, sagt Irmgard. Auch ihre Schwiegerfamilie ist damals mit eingezogen. Insgesamt wohnten sie dort zu siebt auf 89 Quadratmetern. Für Irmgard oft eine schlimme Zeit, denn „meine Schwiegereltern haben immer gemeint, dass ich wie ihre Tochter bin und mich an ihre Regeln zu halten habe. Da war schon oft miese Stimmung. Aber das ist wohl manchmal so, wenn Familien zusammenleben.”