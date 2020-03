Corona ist da, aber die Welt dreht sich weiter. Dank euch, ihr Heldinnen und Helden des Alltags!

Unter unserem letzten Danke-Video wurden so viele Berufsgruppen von euch genannt, die jetzt auch daran arbeiten, dass der Laden weiterhin läuft und die ein Danke verdient haben – da haben wir beschlossen, nochmal nachzulegen.

Wir sagen euch Danke, die ihr da draußen putzt und aufräumt, die ihr für Kinder und pflegebedürftige Menschen sorgt, damit andere weitermachen können. Ihr da unterwegs, die uns mit Taxis und Bussen, Bahnen und Zügen von A nach B bringt. An die Menschen, die unsere Rücken wieder einrenken, die zuhören, wenn‘s anderen nicht gut geht und an die, die dafür sorgen, dass die Netzwerke und Computer laufen. Ein dickes Danke auch an die Menschen, die regelmäßig und zuverlässig Regale auffüllen, die Verwaltungen am Laufen halten, die sich ums Geld für alle anderen kümmern. Es gibt sicher noch so viel mehr Menschen, ohne deren Arbeit wir momentan aufgeschmissen wären. Danke!

Coronakrise: Danke an alle Pfleger, Landwirte, Supermarktmitarbeiter und LKW-Fahrer