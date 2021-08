Valentinstag, Tag der Liebe. Rosen, Champagner, Blumen kaufen oder Essen gehen. Heute wird das größte aller Gefühle gefeiert. Love is in the Air!

Aber wie und wo kommen Paare zusammen, damit es später etwas zum Feiern gibt?

Es gibt die altbekannten Wege: Viele bändeln über das Internet an, sie werden verkuppelt oder laufen sich auf der Arbeit oder im Urlaub über den Weg. Aber es gibt auch total ungewöhnliche Liebesgeschichten. Die Chirurgin, die ihren zukünftigen Mann operiert hat, die beiden, die sich seit Jahren kennen und plötzlich macht es Klick, vielleicht zog er sie gerade noch rechtzeitig von der Straße, als sie aufs Handy schaute und bei Rot über die Ampel lief. Jedes Paar hat seine Geschichte und jede ist anders.

Danjela und Ralf haben sich auf dem Flughafen kennen gelernt, da haben beide gearbeitet. Das ist nun schon 18 Jahre her. Carmen und Mischa kommen aus der Schweiz und bei Ihnen ging alles relativ schnell. Wenn es auch nicht Liebe auf den ersten Blick war. „Ich dachte beim ersten Mal, Du wärst schwul, daher war es Liebe auf den zweiten Blick“, erinnert sich Carmen. Annika und Phillip trugen während des Studiums Post aus. „Da sie eine Tour blind laufen sollte, also die Tour nicht kannte, bot ich ihr meine Hilfe an und an der Briefkastenanlage der Hochhäuser sind wir uns näher gekommen“. Andreas und Dieter sind das älteste Paar, haben sich aber als Einzige über das Internet kennen gelernt. „Das war damals noch über GMX“, das weiß Andrea noch ganz genau. Den ersten Kuss gab es gleich beim ersten Date, drei Monate später waren die beiden verheiratet.