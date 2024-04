Wir sind dankbar, dass wir in Sicherheit leben.

Marwa und Salah führen einen Supermarkt in Bingen am Rhein. Dort verkaufen sie Spezialitäten aus ihrer Heimat Syrien. 2015 sind sie von dort nach Deutschland geflohen. Salah und Marwa haben schnell angefangen zu arbeiten. Sie mussten ihren Job oft wechseln, weil sie nur befristete Verträge bekommen haben. Dadurch haben sie sich in Deutschland nicht sicher gefühlt. Deshalb kamen sie auf die Idee, ihr eigenes Projekt zu gründen. Bei jedem Schritt unterstützen sie sich gegenseitig. Ihr Ziel ist es, sich eine sichere Zukunft in Deutschland aufzubauen.

In ihrem Supermarkt fühlen sie sich glücklich. Sie sind ihre eigenen Chefs. Dabei denken sie immer daran, wie sie den Laden voranbringen können, zum Beispiel, indem sie neue Waren anbieten. In ihre Heimat können sie nicht zurück, aber in ihrem Laden können sie sich ein Stück Heimat zurückholen. Unter anderem mit Makdous, gefüllten Auberginen mit Walnüssen und Paprika, die in Olivenöl eingelegt sind.

Ihr nächstes Ziel: ein Haus für ihre Familie zu kaufen.