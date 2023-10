„Es gibt eigentlich keine Gründe dafür, weshalb man befreundet ist. Das kam so. Wir mögen uns einfach und schätzen uns.“ (Margot und Emanuela sind beste Freundinnen)

Seit sieben Jahren pflegen Emanuela und Margot ihre Freundschaft. Am liebsten gehen sie gemeinsam essen oder machen schöne Ausflüge zusammen. Wir haben die beiden bei einer Zufallsbegegnung in der Mainzer Innenstadt getroffen und sie gefragt, was sie aneinander am meisten wertschätzen.

„Ich schätze ihre Ehrlichkeit, ihr Wissen, ich kann von ihr viel lernen“, antwortet Margot auf die Frage. Die beiden lachen auch bei unserem Gespräch viel zusammen und gehen dann weiter am Rheinufer spazieren. So wie das Freundinnen eben machen.