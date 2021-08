Mir ist es wichtig dem Trend des Neukaufens entgegen zu wirken. Ich bin ein großer Fan davon Sachen zu warten, zu reparieren, sie einfach am Leben zu halten.“ Immer am letzten Freitag des Monats trifft sich das Repair Café in Mainz, um Gegenstände zu reparieren und sie so vorm Wegwerfen zu bewahren. In der Holzwerkstatt hilft Fabian anderen ihre kaputten Gegenstände wieder funktionstüchtig zu bekommen.



Warum vieles, was kaputt, aber noch reparierbar ist, weggeworfen wird, kann Fabian nicht verstehen.

„Es sind ja nicht nur Ressourcen, die wir der Welt entziehen für ein Produkt. Sondern es ist ja auch der eigene Geldbeutel, der beansprucht wird, wenn man etwas Neues kauft."

"Und obwohl das Repair Café in Mainz gut besucht ist und immer mehr Menschen kommen, wissen noch viel zu wenig Leute, dass es in vielen Städten dieses Angebot gibt, meint Fabian. Was Fabian dazu brachte sich im Repair Café zu engagieren, ist aber nicht nur der Gedanke, der Gesellschaft etwas Gutes zu tun. Hier kann er mit seinem Hobby anderen helfen.

„Ich werkel einfach gerne, ich mag Holz, ganz banal gesagt."

"Und deshalb macht‘s auch einfach Spaß hier zu arbeiten. Dass die Leute sich im Erfolgsfall freuen, ist ein schöner Bonus, den es häufig oben drauf gibt.“