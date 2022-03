per Mail teilen

Die Männer trainieren ganz gerne unter sich. Da können sie sich etwas lockerer geben. Die Soundkulisse ist auf jeden Fall etwas anders als im gemischten Kurs. Es ist immer lustig.

Stefan hat sich vor einigen Monaten etwas Besonderes für die Männer in seinem Ort ausgedacht: Eine reine Männer Pilates Gruppe. „Manche Männer trauen sich nicht, wenn Frauen dabei sind so eine Sportart auszuüben. In der reinen Männergruppe können Hemmungen fallen.“

Die Männergruppe ist entstanden, weil einige weibliche Teilnehmerinnen Stefan gebeten haben, auch einen Kurs für ihre Ehemänner anzubieten. Seit Oktober 2021 gibt es den reinen Männerkurs. Inzwischen kommen acht bis zwölf Männer zwischen 25 und 70 Jahren. „Der Erfolg hat gezeigt, dass es gut angenommen wird. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass Männer sich ein bisschen unwohl fühlen, wenn sie als Neulinge in einen gemischten Kurs kommen. Dort sind oft langjährig trainierte Damen. Wenn man sich als Mann da reinlegt und nach fünf Minuten einen roten Kopf hat, dann ist es ein bisschen peinlich.“

Stefan hat bisher nur gute Erfahrungen mit dem Männerkurs gemacht: „Sie sind motiviert, wollen alles richtig machen. Außerdem gibt ein starkes Zusammengehörigkeitsgefühl. Einige kommen sogar in einer Fahrgemeinschaft von weiter weg. Die tun alles dafür, um am Kurs teilzunehmen. Die Männer sind in der Regel zuverlässiger als die Teilnehmer im offenen Kurs.“

Die Pilates-Männer sind schon Gesprächsthema im Dorf und immer mehr wollen dabei sein. „Ich habe schon viele Anmeldungen und überlege einen zusätzlichen Männerkurs anzubieten. Vor allen Dingen ist es bei den Männern lustig. Man kann sehen, dass sie sich natürlich geben und keiner Angst haben muss, dass man komisch angeguckt wird. Es lohnt sich für jeden dabei zu sein. Es macht einfach Spaß.“

Stefans Appell an alle Männer: „Vorurteile über Bord werfen und einfach mal vorbeikommen und ausprobieren. In jedem Fall ist es eine Erfahrung wert.“