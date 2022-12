„Das Schwierige ist: Ich kann ja nichts machen. Ich stehe nur da und gucke nur. Das ist schon heftig.“ So beschreibt Janne (23) seine Gefühlslage am Tag vor der Geburt seiner Tochter.

Die Geburt von Baby Lou ist der bewegendste Augenblick in bisherigen Leben des jungen Paares Sina (20) und Janne (23). Bis wenige Stunden vor dem geplanten Kaiserschnitt sind die beiden noch in Aktion. Schließlich müssen täglich rund 170 Tieren auf dem Gnadenhof in Gerhardsbrunn in der Pfalz versorgt werden.

Die Tierliebe des jungen Paares kennt keine Grenzen

Alte, kranke, misshandelte oder ausgesetzte Haustiere finden bei Sina und Janne ein neues Zuhause. Für die beiden ist das Leben mit den Tieren Hobby und Lebenstraum zugleich. Dem Tierschutz widmen sie viel Zeit. Dabei ist es ihnen wichtig, dass auch andere, mehr über artgerechte Tierhaltung lernen, beispielsweise bei Eselwanderungen oder Kindergeburtstagen auf dem Hof. Neben Spenden finanzieren sie mit den Einnahmen aus den Veranstaltungen den Unterhalt der Tiere.

Janne und Sina sind schon von klein auf tierbegeistert

Janne wollte schon als kleiner Junge was mit Tieren machen und ist heute tiermedizinischer Fachangestellter. Sina hat gerade die Zusage für einen Studienplatz in Psychologie bekommen. Auf dem Hof haben sie eine Katzenpension eröffnet und wollen perspektivisch Angebote in tiergestützter Therapie aufbauen. Der Erlebnishof ist zudem ein Gnadenhof, denn sie nehmen immer wieder beschlagnahmte und gequälte Tiere auf: Neben ihren heiß geliebten Hunden leben dort auch Hühner, Pferde, Ponys, Esel, Kühe, Schafe, Ziegen, Katzen, Kaninchen, Schildkröten und sogar Waschbären.

Ein Leben in der Stadt können sich Janne und Sina nicht mehr vorstellen und freuen sich, dass auch Baby Lou als waschechtes Dorfkind aufwachsen wird. Besonders das Leben mit all den Tieren empfindet Sina als Geschenk für ihre Tochter.

„Ich freue mich total, dass ich ihr ermöglichen kann mit so vielen Tieren aufzuwachsen. Ich glaube, dass das total schön für sie sein wird und ihr total viel geben wird und sie hoffentlich eine unvergessliche Kindheit hat.“

Als Janne 2018 auf den Hof in das kleine Pfälzer Dorf gezogen ist, war der Start nicht immer leicht. Doch mittlerweile haben die beiden enge Freunde und Unterstützerinnen im Dorf gefunden, darunter auch die Nachbarsmädchen Emily und Lotta.