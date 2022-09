Angela mit Downsyndrom wohnt in einer WG

Ich habe Angst vor Spinnen. Wenn ich eine sehe, schreie ich. Ich traue mich nicht, die anzufassen.

Angela wohnt in einer 2er WG mit einer Freundin. Sie war bereits verlobt, allerdings nicht glücklich mit ihrem damaligen Freund. Seit der Trennung ist sie überzeugter Single und hat den Männern abgeschworen.

Viele Hobbies

Angela hat eine Künstlerseele. Sie liebt es, in Rollen zu schlüpfen und spielt kleinere Stücke am Theater. Außerdem malt sie gerne – sie hat auch schon bei einem Kunstwettbewerb gewonnen. Und sie macht Bauchtanz, singt und hört gerne Musik – am liebsten Schlager, Rock und Shakira. An der Wand in ihrem Zimmer hängen viele Poster von ihren Lieblingsfilmen: Harry Potter. Sie kann ein paar Zaubersprüche auswendig und bedient ihren Fernseher mit einem Zauberstab.

Mehr Freiheit und Freiraum

Angela ist sehr stolz darauf, so eigenständig zu sein und möchte am liebsten alles selbst machen und erledigen. Ihr großer Traum: „Ich war mit meinen Eltern mal im Urlaub und da haben wir Streit gehabt und ich habe gesagt: Ich will mal ohne euch Urlaub machen! Mit anderen zusammen.”

Aktuell stellt sich Angela in der SWR-Serie „Down the Road” neuen Abenteuern und Herausforderungen. Die Folgen gibt`s in der ARD Mediathek.