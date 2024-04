Ich möchte einfach ein Lächeln ins Gesicht zaubern, um den kleinen Helden einen Superheldenmoment schenken zu können, dass sie ein Stück weit die Krankheit vergessen können.

Als „Freundliche Spinne aus Speyer“ verkleidet sich Claudio regelmäßig als Spiderman und besucht kranke Kinder. Eigentlich arbeitet er als Ladendetektiv, jedoch möchte er etwas vom Superhelden-Zauber in die Welt zurückgeben, indem er den Kleinen Mut macht und ihnen Hoffnung und Kraft spendet. Dafür legt sich der Speyrer ins Zeug: Er hat sich ein Kostüm aus Amerika besorgt und ist an den Wochenenden regelmäßig mit seinem Spidermobil in ganz Deutschland unterwegs. Nicht nur in Krankenhäusern ist er aufzufinden – er besucht auch die Kinder zu Hause.

Ich erschrecke jedes Mal, wenn ich in den Nachrichten lese, wie viele kleine Helden erkrankt sind, wie viele einen Spender suchen. Da muss einfach mehr getan werden.

Schon seit zehn Jahren engagiert sich Claudio ehrenamtlich als Spiderman und hat in dieser Zeit schon rund 500 Kinder voller Empathie und Fürsorge besucht. Als Jubiläum hat er ein Benefizevent geplant, auf dem ihn kranke Kinder und auch Kinder, die er schon besucht hat, treffen konnten. Um mit einer größeren Heldentruppe verschiedene Kinderonkologiestationen im Land besuchen zu können, hat Claudio auf diesem Event Spenden gesammelt. Denn er möchte noch viele Kinder zum Strahlen bringen.