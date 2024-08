Meine Therapeuten in der Reha haben mich gefragt, als was ich am liebsten wieder arbeiten würde. Dann habe ich gesagt: wieder als Koch.

Sascha Weiss verliert Erinnerungen nach Herzstillstand

Sascha hat 11 Jahre lang die „Wolfshöhle” in Freiburg geführt. Am 17.07.2020 dann die Wendung: Er hat einen Herzstillstand. Seine linke Gehirnhälfte wird nicht ausreichend mit Sauerstoff versorgt. „Im Prinzip ist bei ihm alles auf null gestellt worden. Er hat keine Erinnerung mehr. Sascha hatte frühmorgens einen Herzstillstand, wurde dann vom Notarzt reanimiert und in die Herzklinik nach Freiburg gebracht. Da wurden Stents gesetzt, Herzkatheter, alles”, erinnert sich seine Frau Manuela. Sie ergänzt: „Anfänglich wusste er, glaube ich, gar nicht, wer ich bin. Er hat sich nur gewundert, weil ich jeden Tag da war und dass es wohl dann was Besonderes sein muss. Er sagt, er liebt mich. Es ist ihm auch eingefallen, dass er damals unsere Hochzeit organisiert hat. Damit begründet er auch seine Liebe und sagt: Ich habe dich schließlich geheiratet. Es ist schon Liebe da, aber anders.”

Ein Sozialdienst hat mal zu mir gemeint, ich soll mir jemanden holen aus Polen, die dann bei uns lebt. Dann habe ich gesagt: Das kann ich mir im Lebtag nicht vorstellen. Wir sind verheiratet, in guten und in schlechten Tagen. Da liegt mir unheimlich viel dran. Das gehört dazu.

Vom Sternerestaurant „Wolfshöhle” zum Bistro „Rädle”

Während der Zeit übernehmen Manuela und das Team das Restaurant von Sascha, aber: „In diesem Zusammenhang wurde dann klar, dass die Mitarbeiter nicht mehr länger arbeiten wollen, weil eben keine Führungsposition da ist. Es fehlt der Antrieb, der Motor, der Sascha fehlt.” Dazu kommt: „Man braucht ein funktionierendes Herz und das hat er einfach nicht mehr. Es sind 30 % Herzleistung. Er muss jeden Stress vermeiden. Wer mal für mehr Leute gekocht hat, der weiß, dass das immer irgendwo mit Stress verbunden ist”, erklärt Manuela.

Wenn ich ihn nicht lieben würde, wäre ich nicht hier. Ich liebe ihn von ganzem Herzen.

Ex-Sternekoch Sascha Weiss muss kochen neu lernen

Sascha hat eine 1-jährige Reha hinter sich. Heute führt er mit seiner Frau ein Bistro, denn Sascha will weiterhin als Koch arbeiten. Er erzählt: „Ich hätte gerne wieder einen Stern. Aber das geht nicht. Ich bin gesund und fit – alles ist okay. Aber warum, wieso, weshalb? Das weiß ich nicht. Da kann ich nichts machen. Die Arbeit macht Spaß. Ich versuche immer wieder Neues zu machen, teilweise. Und da hilft mir meine Lieblingsfrau.”

Jetzt werde ich wieder arbeiten als Koch. Ich war damals der große Koch und ich war ein guter Koch.

Doku: Der Riss – Der Sternekoch, der sein Gedächtnis verlor

Die ganze Geschichte von Sascha und Manuela gibt es in der ARD-Mediathek.