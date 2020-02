„In einer Narrenzunft zu sein, gehört hier einfach dazu. Auch meine ganze Familie ist in der Zunft.“ Felix, 32, Fotograf aus Münstertal

Felix ist als Jugendlicher mit seinen Freunden in die ‚Originelle Münstertäler Votzelzunft‘ eingetreten. Dort ist die Idee einer Portrait-Serie von Hästrägern entstanden.

Felix machte 2016 ein Shooting mit seiner eigenen Narrenzunft. Nachdem alle ohne Maske fotografiert wurden, hat er auch noch die drei unterschiedlichen Häs seiner Zunft fotografiert.

Hästräger-Fotos: Komplettpaket der Fastnacht zeigen

Direkt war klar: „Es gibt noch so viel mehr unterschiedliche Häs und Masken hier in der Region, die will ich alle porträtieren. In der gleichen Pose. Damit hat man die ganze Vielfalt mal auf einen Blick und das zeigt auch die Vielfalt der Fastnacht. Ich mag einfach das Komplettpaket von Fastnacht.“

„Es ist eine Woche, in der man ganz ausgelassen und frei sein kann – eine Riesengaudi.“

„Und bei Fastnacht geht es um Tradition und Gemeinschaft: In Gemeinsam auf Umzügen unterwegs zu sein, stolz auf seine Maske und stolz auf seinen Ort zu sein.“

Mehr Bilder aus der Portraitserie: www.picslixportraitserie.de