Silvia ist ein begeisterter Schwellkopf

Früher hatte sie Angst vor Hexen, heute ist sie in der Narrenzuft 'Krutblättsche' in Goldscheuer (Ortenau) – und sie ist eine begeisterte Hästrägerin. Ihr Fastnachtskostüm ist ein Schwellkopf, ihre Figur heißt 'Kresenz'.

Weil ich als Kind immer Angst gehabt habe vor den Hexen beim Umzug, bin ich in die Narrenzunft eingetreten.

Hinter der Maske ist alles einfacher



„Mit der Maske fühlt man sich als was Besonderes. Man strahlt automatisch die Leute auf dem Umzug an, weil‘s einem selbst einfach so Spaß macht – auch, wenn meine Maske nicht lacht. Hinter der Maske ist auch alles einfach ein bisschen einfacher. Und das ist eine ganz besondere Gemeinschaft in der Narrenzunft. Ganz viele meiner Freunde sind mit mir dort drin. Und man lernt auch immer wieder super viele neue Leute kennen, das ist dann auch immer mega interessant.“

Vielfalt der Hästräger



Wir haben Silvia zufällig mit ihrer Narrenzunft Krutblättsche Goldscheuer e.V. beim Hästräger-Fotoshooting in Kehl getroffen. Mit der Portraitserie von Narren will Fotograf Felix die bunte Vielfalt der Hästräger und ihrer Regionen zeigen.