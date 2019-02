per Mail teilen

„Ich kann mich an einen ernsthaften Streit gar nicht erinnern.“

Siegfried (107) und Marlies Labus (95) sind seit 78 Jahren verheiratet. Und glaubt man ihnen, war es auch eine ausnahmslos glückliche Ehe. Als sie sich kennenlernten war sie 15 und er 26. Zwei Jahre später musste Siegfried in den Krieg und beide wussten nicht, ob sie sich nochmal wiedersehen würden.

Deshalb haben sie sehr früh geheiratet und können sich heute über zahlreiche Ehejubiläen freuen. „Es ist in der heutigen Zeit nicht mehr selbstverständlich, eine Ehe zu führen, die funktioniert,“ räumt Marlies ein.

„78 Jahre verheiratet sein, heißt auch, 78 Jahre Kartoffeln schälen. Dass die Hauptlast einer Familie bei der Mutter liegt, war uns klar. Also, da blieb gar keine große Wahl: Beruf oder Familie.“

Viele Fragen, die uns heute in einer Partnerschaft oder bei der Familienplanung beschäftigen, stellten sich für die beiden also gar nicht. „Es war für uns eigentlich selbstverständlich, dass wir unser Leben so geführt haben. Das Wort ‚Scheidung‘ gab‘s gar nicht für uns.“

Trotzdem haben die beiden ein paar Tipps für eine lange und glückliche Ehe. Und ihr grundsätzlicher Rat, gilt wohl damals wie heute: „Den guten Willen muss man schon mitbringen!“







