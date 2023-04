Evangelische Frauen

Die Evangelischen Frauen in Deutschland ist ein bundesweiter Dachverband von 40 evangelischen Frauenverbänden. Der Verband fördert die Arbeit von und mit den rd. 3 Millionen Frauen der evangelischen Frauenverbände in Deutschland. Er beteiligt sich am interreligiösen und ökumenischen Dialog und vermittelt Kontakte zwischen den Religionen. Der Verband vertritt die Anliegen von Frauen auf Bundesebene und vernetzt die Arbeit der Mitgliedsverbände in der Evangelischen Kirche in Deutschland. Er verfasst Stellungnahmen zu Gesetzen. Er leistet Grundsatzarbeit zu Themen, die für Frauen relevant sind.