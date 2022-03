per Mail teilen

So bunt und vielfältig das Südwest-Sendegebiet, so schräg und witzig ist die Musik zur Fastnacht. Ob Pfalz, Saarland, Schwaben oder Baden - jede Region hat ihre ganz eigene musikalische Tradition in der "Fünften Jahreszeit". Diese werden von Thomas Neger aus Mainz und Hansy Vogt aus dem Schwarzwald unter dem Titel "Vom Hühnerhaus zum Titicacasee" genauer unter die Lupe genommen. Beide Herren sind als Musiker, Komponisten, Texter, Moderatoren und Bandleader ausgewiesene Fastnachtsexperten