Narrentreffen Horb am Neckar 2024 am 28.01.2024 um 13:45 Uhr Live im SWR.

„Horrido“ klingt es in Horb am Neckar, wenn die Narren auf der Gasse sind. Die Narrenzunft Horb gründete sich vor genau 100 Jahren und feiert das stolze Jubiläum mit einem großen Narrensprung. Fast 5000 Narren aus 26 Zünften des Närrischen Freundschaftsrings Neckar-Gäu werden zum Umzug erwartet. Angeführt wird der Zug von den Horber Traditionsfiguren – Horber Kropfer, Stoibrecher, Hexen, Stäpfeleshopser und Schantle. Die Zünfte des Närrischen Freundschaftsring Neckar-Gäu stehen in der Tradition der schwäbisch-alemannischen Fasnet mit ihren fantastischen Holzmasken und den geschichtsträchtigen Häsern. Der SWR überträgt den Umzug live im Fernsehen. Das bewährte Kommentatoren-Duo Sonja Faber-Schrecklein und Werner Mezger führen durch die Sendung. Maja Ihle berichtet mitten aus dem närrischen Lindwurm. Auch die Zuschauer sind aufgefordert mitzumachen – per Handy auf meinswr.de oder telefonisch kann man Fragen an den Fastnachtprofessor stellen und live beim Rätseln närrische Preise gewinnen.

