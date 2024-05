per Mail teilen

Ob eine Tatort-Premiere mit Audiodeskription, ein Werkstattgespräch mit den Machern der ARD Mediathek oder acht Stunden Hörfilmkino mit fünf Gesprächsrunden: Der SWR ist mit einem umfangreichen Programm auf dem Louis Braille Festival vertreten. Kommen Sie vorbei. Wir freuen uns über Ihren Besuch!

Das Louis Braille Festival 2024 findet vom 3. bis 5. Mai in Stuttgart statt. Bei dem europaweit größten Festival für die Begegnung von blinden, sehbehinderten und sehenden Menschen werden Barrierefreiheit und Inklusion großgeschrieben. Das Festival steht allen offen und ist kostenlos. Eine Anmeldung ist jedoch zwingend erforderlich, kann aber auch noch kurzfristig erfolgen.

Der Südwestrundfunk beteiligt sich mit einem umfangreichen und vielfältigen Programm sowie barrierefreien Besucherführungen durch das SWR Funkhaus. Von Audiodeskription bis Werkstattgespräch - wir möchten Ihnen einen Einblick in die Arbeit des SWR geben und freuen uns über einen regen Austausch.

Damit Sie wissen, was Sie erwartet, haben wir für Sie zusammengestellt, wann und wo Sie uns auf dem Festival finden.

Festival-Eröffnung mit Musik von Philipp Poisel

Philipp Poisel unterstützt seit 2018 auch die Herzenssache. Carsten Costard

Das dreitägige Festival beginnt am Freitag, den 3. Mai 2024, um 14 Uhr in der Liederhalle auf dem Berliner Platz. Der Einlass ist bereits ab 11.00 Uhr. Um 15.00 Uhr wird die Veranstaltung in Anwesenheit prominenter Gäste eröffnet. Mit dabei ist Kai Gniffke, der sich auf das Festival freut:

Das Louis Braille Festival bietet blinden und sehenden Menschen die Möglichkeit, zusammenzukommen, sich zu informieren, zusammen Spaß zu haben und voneinander zu lernen. Damit alle Menschen an unseren Angeboten teilhaben können, ist Barrierefreiheit dem SWR als öffentlich-rechtlichem Medienhaus ein großes Anliegen. Wir freuen uns, auch im Rahmen des Festivals einen Beitrag zur Teilhabe aller leisten zu können.

Werkstattgespräch Barrierefreiheit in der ARD Mediathek

Herausforderungen und Ziele bei der Weiterentwicklung der ARD Mediathek SWR

Die ARD Mediathek erreicht als größte Streamingplattform aus Deutschland jeden Tag zwei Millionen Menschen und wendet sich dabei an die ganze Gesellschaft. Das bedeutet auch eine große Verantwortung gegenüber allen Menschen, die eine Sehbeeinträchtigung haben. Wir zeigen im Werkstattgespräch, wo die ARD Mediathek bei der Barrierefreiheit steht, wo die Herausforderungen liegen und was wir uns für die Zukunft vorgenommen haben.

Werkstattgespräch Barrierefreiheit in der ARD Mediathek Wann? Freitag, 3. Mai 16:00–17:30 Uhr

Freitag, 3. Mai 16:00–17:30 Uhr Wo? Liederhalle · E1 - Raum 4

Liederhalle · E1 - Raum 4 Wer ist dabei? Nina Wansart (ARD Produktmanagement) und Thomas Laufersweiler (ARD Onlinekoordination)

Ferner ist die ARD Mediathek im Foyer der Liederhalle mit einem Infostand vertreten und informiert über ihr vielseitiges Angebot.

Tatort -Premiere: „Letzter Ausflug Schauinsland" mit Audiodeskription

Franziska Tobler und Friedemann Berg ermitteln in "Letzter Ausflug Schauinsland" in einer forensischen Psychatrie. SWR

Wollen Sie einmal einen Tatort auf der großen Leinwand genießen und das, bevor er im Fernsehen gezeigt wird? Auf dem Lous Braille Festival haben Sie die Möglichkeit dazu. Die Premiere von „Letzter Ausflug Schauinsland" wird dort mit Audiodeskription ausgestrahlt.

Kurzinfo Filminhalt Tatort „Letzter Ausflug Schauinsland" Der Fall einer ermordeten psychiatrischen Gutachterin führt die Kommissare Franziska Tobler und Friedemann Berg in eine Klinik für forensische Psychiatrie und in das Leben eines verurteilten Patienten, der um seine Freilassung ringt. Nach einem Drehbuch von Stefanie Veith kontrastiert Regisseur Stefan Krohmer die Lebenswelt im modernen Maßregelvollzugs mit der einer dysfunktionalen Familie.

Im Anschluss an die Filmpremiere gibt es eine Diskussion über das Thema „Barrierefreiheit in den Medien - Welche Rolle spielt der öffentlich-rechtliche Rundfunk?“ und über die Programmangebote des SWR für blinde und sehbeeinträchtige Menschen.

Filmpremiere Tatort und Diskussionsrunde Wann? Freitag, 3. Mai, 19.00 Uhr

Freitag, 3. Mai, 19.00 Uhr Wo? Schillersaal der Liederhalle

Schillersaal der Liederhalle Wer ist dabei? Philip Klenk (Beauftragter für Barrierefreiheit des SWR), Jutta Pagel-Steidl (Mitglied des SWR Rundfunkrats), Andreas Bethke, (Geschäftsführer Deutscher Blinden- und Sehbehindertenverband e. V.) und Manfred Hattendorf (Abteilungsleiter Film und Planung, SWR)

Von morgens bis abends: Hörfilmkino mit Gesprächsrunden

Von Reisedokumentationen und Serien für Kinder über Ausschnitte aus nominierten und preisgekrönten Produktionen bis hin zu technischen Innovationen beim Hörfilm – von 10.00 Uhr bis 18.00 Uhr laufen vielfältige SWR-Produktionen mit Audiodeskription. Zwischen den Filmen gibt es Gesprächsrunden, bei den wir uns über eine rege Beteiligung freuen.

Worauf kommt es bei einer Audiodeskription an?

Die Audiodeskription zum Film "Tunnel der Freiheit" hat in der Kategorie "Dokumentation" 2022 den Deutschen Hörfilmpreis gewonnen. SWR NBC/National Archives

Eine gute AD zeichnet sich nicht nur durch treffende Beschreibungen aus, auch die richtige Auswahl an Information ist entscheidend für ein gelungenes Hörerlebnis. Nicht nur, aber besonders bei Live-Audiodeskriptionen gilt es außerdem, hochkonzentriert die Atmosphäre des Geschehens passend zu beschreiben.

Wir zeigen Ausschnitte nominierter und prämierter Audiodeskriptionen und sprechen zudem mit Live-AD-Kommentatoren über die Herausforderungen ihrer Arbeit bei „Verstehen Sie Spaß?“.

Live und preisgekrönt: Filmauschnitte und Gesprächsrunde Wann? Samstag, 4. Mai, 10.00 Uhr

Samstag, 4. Mai, 10.00 Uhr Wo? Literaturhaus Stuttgart, Breitscheidstraße 4

Literaturhaus Stuttgart, Breitscheidstraße 4 Wer ist dabei? Silke Bauer (Redakteurin, Stabsstelle Barrierefreiheit SWR) im Gespräch mit Christiane Nothofer (Schauspielerin und Sprecherin), Erico Zeyen (Filmbeschreiber und AD-Autor bei Audio2), sowie Christian Hannig und Larissa Strepp, (Schauspieler und Live-AD-Sprecher bei Audio2).

Durch Audiodeskriptionen Traumziele entdecken

Reisedokumentationen, wie beispielsweise "Kreta mit allen Sinnen", werden regelmäßig mit Audiodeskriptionen ausgestattet. SWR

Reisedokumentationen gehören zur Königsklasse der Bildbeschreibung. Sie sind einerseits dankbar, da sie der AD ausreichend Raum geben, andererseits sind sie dadurch auch sehr rechercheintensiv. Die zahlreich gezeigten Bilder der unterschiedlichen Landschaften, Städte, Sehenswürdigkeiten und Menschen müssen präzise verortet, benannt und beschrieben werden. Wir zeigen die Reisedoku „Kreta – Mit allen Sinnen“.

Je nach Genre und Format gibt es ganz unterschiedliche Anforderungen an die Bildbeschreibung.

Welche Angaben sind für das Publikum entscheidend, wenn für die Beschreibung wenig Raum bleibt?

Wann macht eine AD womöglich keinen Sinn mehr, weil sie kaum Mehrwert bietet?

Sollten verschiedene Ausprägungen einer Audiodeskription entsprechend gekennzeichnet werden? Und wie könnte das aussehen?

Diese Fragen sind Thema der anschließenden Diskussion.



Reisedoku als Urlaubsinspiration und Gesprächsrunde Wann? Samstag, 4. Mai, 12.00 Uhr

Samstag, 4. Mai, 12.00 Uhr Wo? Literaturhaus Stuttgart, Breitscheidstraße 4

Literaturhaus Stuttgart, Breitscheidstraße 4 Wer ist dabei? Silke Bauer (Redakteurin, Stabsstelle Barrierefreiheit SWR) im Gespräch mit Anja Funk (AD-Autorin und Redakteurin, WDR mediagroup GmbH) und Erico Zeyen (Filmbeschreiber und AD-Autor bei Audio2)

Wie der SWR für junge Menschen Neues probiert

Tiere bis unters Dach: Alle Folgen der inzwischen zehn Staffeln gibt es auch als Hörfilm. SWR

Die SWR Familienserie „Tiere bis unters Dach“ läuft seit 2010 mit großem Erfolg. Zehn Staffeln umfasst die beliebte Serie inzwischen. Der SWR hat die Folgen aller Staffeln mit einer Audiodeskription ausgestattet. Wir zeigen exemplarisch eine Folge der Serie mit AD.

Anhand einer neu konzipierten Audioeinführung eröffnen wir Kindern und Jugendlichen, die die Serie nicht von Beginn an verfolgt haben, die Möglichkeit, sich über die wichtigsten Elemente der Serie, ihre Darsteller und Schauplätze zu informieren.

Außerdem erleben wir gemeinsam die Audiodeskription einer jugendlichen Sprecherin für die SWR Serie „Mein Traum, meine Geschichte“.

Von Tieren und Träumen: Filme und Gespräch Wann? Samstag, 4 . Mai, 14.00 Uhr

Samstag, 4 Mai, 14.00 Uhr Wo? Literaturhaus Stuttgart, Breitscheidstraße 4

Literaturhaus Stuttgart, Breitscheidstraße 4 Wer ist dabei? Silke Bauer (Redakteurin, Stabsstelle Barrierefreiheit SWR) im Gespräch mit Lene Neckel (Redakteurin, Kinder- und Familienprogramm, SWR) und Laura Marmit (Redakteurin und AD-Autorin, ZDF Digital)

Von Raumklang bis KI: Was zukünftig alles möglich ist

“Enhanced audio description” - was könnte das sein? Getty Images peterschreiber.media

Das Schlagwort KI ist derzeit in aller Munde und bietet auch für die AD neue Perspektiven. Gemeinsam erleben wir, was in Sachen Raumklang mit entsprechender technischer Ausstattung künftig möglich sein könnte, welches Hörerlebnis sich hinter einer “Enhanced AD” verbirgt und wohin die Reise mit dem Einsatz synthetischer Stimmen und weiterer technischer Innovationen gehen könnte.

Mensch? Maschine? Beides?: Hören, staunen und darüber reden Wann? Samstag, 4. Mai, 16.00 Uhr

Samstag, 4. Mai, 16.00 Uhr Wo? Literaturhaus Stuttgart, Breitscheidstraße 4

Literaturhaus Stuttgart, Breitscheidstraße 4 Wer ist dabei? Philip Klenk (Beauftragter für Barrierefreiheit, SWR) im Gespräch mit Markus Schäffler (Tonmeister, Produktions- und Sendestudios, SWR) und Tom Putsch ( Tonmeister und Sounddesigner ZDF Digital)

Da ist doch bestimmt auch was Interessantes für Sie dabei. Wir würden uns auf jedem Fall freuen, mit Ihnen auf dem Festival ins Gespräch kommen zu dürfen.