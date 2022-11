Die Mitmachaktion zur ARD Themenwoche

Wo erleben Sie Spaltung in unserer Gesellschaft? Und welche mutigen Projekte gibt es? Über 1000 Meldungen sind bereits eingegangen. Besonders verhärtete Konflikte und herausragende WIR-Projekte zeigt die ARD am 7.11. in allen Kanälen.

Hier geht es zu den Formularen ard-foto s2-intern/extern © NDR/Thomas Pritschet Wenn Sie mitmachen wollen, melden Sie sich über unsere Aktionsformulare und beschreiben Sie einen konkreten Konflikt oder Ihr Wir-Projekt für mehr Zusammenhalt. So funktioniert die ARD-Mitmachaktion Seit dem 12. September wollen wir von Ihnen wissen, wo nach Ihren Beobachtungen das "Wir" in der Gesellschaft abhanden gekommen ist. Wo prallen gegensätzliche Meinungen aufeinander, wo werden andere ausgeschlossen, angefeindet oder benachteiligt. Wie gespalten ist unsere Gesellschaft? Sie haben ein konkretes Beispiel, dann wählen Sie das Konflikt-Formular! Bis zum Ende der ARD Themenwoche "WIR GESUCHT - Was hält uns zusammen?" sind wir auf der Suche nach Orten, an denen sich Menschen vorurteilsfrei begegnen, an denen sie zusammen Sport machen, etwas lernen, musizieren oder gemeinsam gärtnern - trotz unterschiedlicher Standpunkte. Ein Projekt mit einer Wir-Idee, die einzigartig ist und begeistert. Hier gibt es Menschen, die mit viel Herz bei der Sache sind und die dadurch etwas bewegen? Vielleicht sind Sie Teil von genau so einem Projekt. Dann lassen Sie es uns wissen und füllen Sie das Projekt-Formular aus!