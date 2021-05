Die Bundesregierung will zwei Milliarden Euro in die Quantentechnologie investieren. Das Ziel: In den kommenden fünf Jahren soll ein leistungsfähiger Quantencomputer entstehen. Nach Ansicht von Bundesforschungsministerin Anja Karliczek (CDU) kann damit unter anderem die Kommunikation absolut sicher gestaltet werden. Auch in der Medizinforschung könne man weiter vorankommen und Verkehrsströme könnten besser gelenkt werden.