Präsenz-Seminar für Klassenstufe 4 an Grundschulen im Regierungsbezirk Stuttgart

In dem Workshop über das UN-Kinderrecht auf Information und Beteiligung durchlaufen die Teilnehmenden in vier bis fünf Schulstunden selbständig den Online-Kurs »Computer- Crash im Klassenzimmer«. Sie hören Audios, lernen kindgerechte Suchmaschinen kennen und lösen Online-Quizze. Der Online-Kursraum ist offen zugänglich und kann ohne Registrierung durch einfaches Anklicken genutzt werden.

Die Rahmenhandlung beginnt mit dem kaputten Computer der fiktiven Klasse 4a. Er bietet den Schülerinnen und Schülern den Anlass, sich über das Recht auf Information und Beteiligung zu informieren. Die Kinder wenden das erworbene Wissen konkret an, in dem sie sich im Rathaus und im Landtag für die Reparatur des Computers und ihrer Medienausstattung stark machen. Am Beispiel der Schule lernen sie ganz praktisch, wie auf demokratische Weise Regeln aufgestellt werden, wie Kommunal- und Landespolitik funktioniert und wie sich Kinder beteiligen können.

Wann nach Vereinbarung ab 8. November 2021 bis zum Schuljahresende

Dauer 4–5 Schulstunden

Voraussetzung Außer dem Klassenzimmer (mit Beamer) stehen ein PC-Raum, Internetverbindung und Kopfhörer zur Verfügung; es kann auch zu zweit an einem PC gearbeitet werden.

Grundschulen aus den Regierungsbezirken Stuttgart und Freiburg können sich bis 18.6. für das Schuljahr 2021/22 für insgesamt vier abwechslungsreiche Unterrichtseinheiten plus einen Elternabend bewerben.