Neue App zur Erforschung, wie Deutschland spricht

Was wir häufig hören: Ich möchte da nicht mitmachen. Ich kann nicht so gut sprechen. Ich kann nicht so gut lesen. Meine Sprache ist nicht so gebildet. Schöner wäre es, wenn jeder sagt: Ich reiße mich rum, ich würde da gerne meine Stimme gehört haben. Also mache ich da mit, auch ich bin wichtig. Und ich glaube, dieses Selbstverständnis, das haben wir noch nicht.