Krebserkrankungen bei Kindern sind zwar recht selten, trotzdem sind sie die häufigste krankheitsbedingte Todesursache. Was man darüber weiß und welche Therapien es gibt.

Krebs bei Kindern ist zwar eher selten, aber die Zahl der Erkrankungen steigt weltweit. dpa Bildfunk picture alliance / Zoonar

Tumoren im Kindesalter unterscheiden sich von denen Erwachsener, was die Tumortypen, den Aufbau und letztlich auch die Therapie dann angeht. Die Weltgesundheitsorganisation WHO wird bald die erste Ausgabe ihrer Klassifikation kindlicher Krebserkrankungen veröffentlichen. An der Klassifikation haben auch Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler des Deutschen Krebsforschungszentrums und des Hopp-Kindertumorzentrums in Heidelberg maßgeblich mitgearbeitet. Mit den neuen Richtlinien sollen Ärztinnen und Ärzte weltweit betroffene Kinder bestmöglich behandeln können.

Krebserkrankungen bei Kindern selten, aber Tendenz steigend

Derzeit erkranken in Deutschland rund 2.000 Kinder neu an Krebs, sagt Prof. Stefan Pfister, Direktor des Hopp-Kindertumorzentrums in Heidelberg. Wenn man über einen längeren Zeitraum schaue, steigen die Zahlen tatsächlich, ohne dass man genauer wisse, warum.

Die WHO habe dazu, so Pfister, vor einigen Jahren einen Bericht abgegeben. Diesen Trend gebe es nicht nur in einzelnen Ländern, sondern es gebe insgesamt einen leichten Anstieg, der auch bisher ungebremst weitergehe.



Bei welchen Krebsarten die Zahlen weiter nach oben gehen, ist zumindest mit den großen Registern weltweit oder in Deutschland nicht genau aufschlüsselbar, weil die jeweiligen Einzelerkrankungen wie bestimmte Krebsarten hier nicht genau erfasst sind.

Bei Kindern gibt es Unterschiede in der Häufigkeit, aber auch in der Biologie bestimmter Krebsarten. dpa Bildfunk picture alliance/dpa/TASS

Weniger Leukämie bei Kindern in ehemaliger DDR

Man wisse aber zum Beispiel, so Pfister, wenn man Ostdeutschland und Westdeutschland vor und nach der Wende vergleiche, dass es beispielsweise in Ostdeutschland erstaunlicherweise einen Trend zu weniger akuten Leukämien bei Kindern gab.

Das werde immer ein bisschen darauf geschoben, dass in Ostdeutschland alle Kinder ganz früh mit vielen Erregern konfrontiert wurden, weil sie ganz früh in die Kinderkrippe gegangen sind. Das sei aber nie systematisch wissenschaftlich untersucht worden. Deswegen seien das eher Trends, die man weiter untersuchen kann.

Klar ist, dass die Biologie des Krebses, also der Aufbau der Tumoren im Kindesalter, sich von den Tumoren bei Erwachsenen unterscheidet. Das hat auch Konsequenzen für die Behandlung.

Karzinome sind bei Kindern eher selten

Die allermeisten Krebserkrankungen bei Erwachsenen sind, so Pfister, die sogenannten Karzinome, wie: Brustkrebs, Darmkrebs, Prostatakrebs, Lungenkrebs und so weiter. Diese Krebsarten kommen bei Kindern extrem selten vor.

Bei Kindern dominanter sind hingegen Leukämien, Hirntumore, Bindegewebstumore und dann noch ein paar seltenere, auch sogenannte embryonale Tumore. All diese Krebsarten kommen bei Erwachsenen extrem selten vor, im einstelligen Prozentbereich.

Außerdem sei es so, dass selbst wenn eine Krebsart den gleichen Namen hat, sich häufig die Biologie des Krebses bei Kindern sehr stark von der Biologie dieses Krebses bei Erwachsenen unterscheide. Das bedeute letztlich auch, dass eine bei Erwachsene etablierte Therapie nicht zwangsläufig auch bei Kindern funktioniert.

Genau herauszufinden, welche biologischen Prozesse zentral für die Krebsentstehung sind, ist auch ein wichtiger Grundstein für die Wahl der richtigen Therapie. imago images imago images/Ralph Lueger

Biologie bestimmter Krebsarten bei Kindern kann sich von der von Erwachsenen unterscheiden

Ein Beispiel dafür sind die sogenannten Glioblastome. Das ist der bösartigste aller Hirntumoren.

Wenn man sich die Biologie von einem Glioblastom bei einem Erwachsenen anschaut, unterscheidet sich das so fundamental von der Biologie (...) bei einem Kind, dass wir eigentlich nicht wirklich von derselben Erkrankung sprechen können, obwohl sie eigentlich unter dem gleichen Namen geführt wird.

Das bedeutet letztlich, dass ein Glioblastom bei Kindern und Erwachsenen auch jeweils unterschiedlich behandelt werden würde.

Behandlung kann an Biologie des Krebses angepasst werden

Da man mittlerweile immer mehr über die Biologie wisse, könne man, so Pfister, auch immer mehr versuchen, die Behandlung auf die Biologie anzupassen, beziehungsweise auf die Angriffspunkte, die die Biologie einem bietet. Und das zeigt sich dann auch zunehmend in unterschiedlichen Behandlungsansätzen.

Die Behandlung von Krebs bei Kindern ist eine große Herausforderung. Weil diese Erkrankung bei Kindern so selten sei, gebe es eigentlich nicht wirklich einen Markt für die Entwicklung spezieller Medikamente, die nur für diese Tumoren ausgerichtet sind.

Auch bei Hirntumoren bei Kindern werden die individuellen biologischen Prozesse mitberücksichtigt. Das ist wichtig für die Therapie. dpa Bildfunk picture alliance / Zoonar

Es gibt bisher wenig spezifische Krebsmedikamente speziell für Kinder

Deswegen müsse man versuchen, aus dem Repertoire von Medikamenten, die Erwachsenen zur Verfügung stehen, die ja viel häufiger an Krebs erkranken, welche rauszuziehen, die von ihrer Biologie her ähnlich angreifen und dementsprechend auch bei Kindern für die Behandlung zum Einsatz kommen könnten.

Das ist auf der einen Seite natürlich ein Nachteil. Doch so, Pfister, seien die Tumoren bei Kindern in den letzten Jahren viel besser charakterisiert worden. Es gebe regulatorische Vorgaben, dass grundsätzlich alle Medikamente, die bei Erwachsenen oder für Erwachsene entwickelt worden sind und bei Kindern auch wirksam sein könnten, auch für Kinder weiterentwickelt werden müssen.

Deswegen habe man jetzt die Chance, durch die bessere Kenntnis der Biologie und durch ein ziemlich großes Repertoire an Medikamenten, die noch nie bei Kindern getestet worden sind, dann auch neue Therapien für Kinder zu identifizieren. Man spricht dann auch von einem sogenannten "Off-Label-Use".

Prof. Stefan Pfister ist Direktor des Hopp-Kinderkrebszentrums in Heidelberg und hat maßgeblich an den neuen Richtlinien zur Behandlung von Krebs bei Kindern der WHO mitgearbeitet. Pressestelle Hopp-Kinderkrebszentrum in Heidelberg

Neu zugelassene Krebsmedikamente sollen künftig auch an Kindern getestet werden

Diese regulatorischen Änderungen, die sich jetzt gerade ergeben haben, zwingen die Firmen grundsätzlich, bevor sie die Marktzulassung für ein neues Medikament kriegen, auch bei Kindern klinische Studien zu machen. Das heißt, es wird in absehbarer Zeit eine viel größere Auswahl an klinischen Studien für Kinder geben.

Und auf der anderen Seite gebe es den Off-Label-Use, das heißt auch die Nutzung von Medikamenten für Erwachsene, auch wenn diese explizit noch nicht an Kindern getestet wurden. Diese Off-Label -Nutzung wird es nach der Einschätzung von Stefan Pfister wahrscheinlich auch weitergeben müssen, weil nicht für jede noch so seltene Erkrankung immer eine klinische Studie konzipiert werden könne.

Immuntherapien könnten auch bei der Behandlung von Krebs bei Kindern künftig eine wichtige Rolle spielen. imago images imago/imagebroker

Neute Therapieansätze im Kampf gegen Krebs bei Kindern

Es gibt auf der einen Seite ganz vielversprechende Ansätze mit sogenannten "zielgerichteten Therapien", die wirklich für eine Anwendung im Erwachsenenbereich, zum Beispiel das Lungenkarzinom oder das Melanom entwickelt worden sind und aufgrund der Vergleichbarkeit oder zumindest teilweise Vergleichbarkeit von biologischen Eigenschaften von Tumoren bei Kindern sehr erfolgreich angewendet werden.

Das sehen wir, dass wir teilweise sehr, sehr erstaunliche, Tumor-Antworten sehen auf Medikamente, die man eigentlich aus dem Erwachsenen-Bereich kennt und bei Tumoren, die bis jetzt auf gar nichts angesprochen haben.

Diese Patienten seien meistens schon bestrahlt und hätten eine Chemotherapie hinter sich. Der zweite große, sich entwickelnde Bereich seien natürlich auch die Immuntherapien: CAR-T-Zell-Therapien oder Impfungen, die ja derzeit im Zusammenhang mit der Covid-19-Impfung im Gespräch sind.

Das sind neue, grundsätzliche Ansätze, die bei Kindern eigentlich nie systematisch getestet worden sind. Und da liegt natürlich auch viel Hoffnung drin.

Studie zu Spätfolgen von Krebstherapien bei Kindern