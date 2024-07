Keine EU-Zulassung von Alzheimer-Medikament Lecanemab

So wirkt der Alzheimer-Wirkstoff Lecanemab

Bei Lecanemab handelt sich um einen Antikörper, der sich gegen die Ablagerung des Proteins Beta-Amyloid im Gehirn der Alzheimer-Erkrankten richtet. Es steht schon lange in Verdacht, für die Alzheimer-Symptome verantwortlich zu sein.

Diese Antikörper binden an die Amyloid-Ablagerungen und sorgt so dafür, dass das Immunsystem sie abbaut. So kann man zwar bereits entstandenen Schaden im Gehirn nicht unbedingt rückgängig machen, aber der sonst immer weiter fortschreitende Abbau soll verlangsamt werden.

Deshalb müsste Lecanemab zu Beginn der Erkrankung eingesetzt werden. Das Problem dabei: So früh wissen die meisten Betroffen noch nichts von ihrer Diagnose.