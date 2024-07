Tiefseebergbau für die Energiewende?

Am Meeresgrund gibt es wichtige Rohstoffe für die Energiewende. Über Tiefseebergbau könnten diese abgebaut werden. Umweltschützer warnen vor massiven Schäden für das empfindliche Ökosystem.

Wo sollen in Zukunft die Rohstoffe herkommen, die wir für die Verkehrs- und die Energiewende brauchen? Manche hoffen auf die Tiefsee - und wollen die nötigen Metalle am Meeresgrund abbauen. Auf Jamaika beraten derzeit wichtige Gremien der Internationalen Meeresbodenbehörde ISA. Es geht um Regeln für einen künftigen Tiefseebergbau in den Weltmeeren - aber auch um eine mögliche vorsorgliche Pause. Brauchen wir den Tiefseebergbau tatsächlich für die Energie- und Verkehrswende?

In der Tiefsee stecken Metalle und andere wertvolle Rohstoffe

"Eine Batterie in einem Stein" - so wirbt die kanadische Metals Company für sogenannte Manganknollen und ihren Abbau. Die Knollen liegen wie Pflastersteine in mehreren Tausend Metern Tiefe auf dem Meeresboden - etwa in der Clarion-Clipperton-Zone im Pazifik zwischen Mexiko und Hawaii. Sie enthalten natürlich Mangan, aber zum Beispiel auch Kupfer, Kobalt und Nickel - Metalle, die unter anderem in den Batterien von E-Autos stecken.

Mit Hilfe des Tiefseebergbaus könnte Deutschland deutlich unabhängiger werden von Importen, sagt Annemiek Vink von der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR). Sie leitet ein Projekt zur Erkundung der Manganknollenvorkommen im deutschen Lizenzgebiet im Pazifik.

Annemiek Vink schätzt, dass "ein Abbauprojekt in der Clarion-Clipperton-Zone mit einer Jahresproduktion von drei Millionen Tonnen Knollen Nassgewicht pro Jahr etwa sieben Prozent des jährlichen Nettoimports von Kupfer in Deutschland abdecken könnte, vielleicht so 60 Prozent von Nickel und 80 Prozent von Kobalt. Und für Mangan liegen wir da schon bei 300 Prozent."

Für die Verkehswende und Elektrombilität braucht es viele Rohstoffe. Doch muss man dafür wirklich Tiefseeberbau betreiben? IMAGO IMAGO/Photo News

Tiefseebergbau könnte empfindlichen Lebensraum am Meeresgrund zerstören

Andererseits sind die Manganknollen Lebensraum für Korallen, Schwämme und See-Anemonen. Auch im Boden der Tiefsee wimmelt es von Leben. In der Tiefsee gibt es Abertausende verschiedene Arten, die meisten sind noch unbekannt. Wie die Meeresumwelt trotz Bergbau wirksam geschützt werden könnte, dazu bleiben viele offene Fragen. Umweltschützer fürchten massive Schäden für das Ökosystem.

Tiefseebergbau schädigt die Meere

Ist der Tiefseebergbau alternativlos, wenn wir eine Verkehrswende mit E-Autos wollen? Nein, sagt eine Studie des Öko-Instituts Freiburg von 2023 im Auftrag von Greenpeace. Das Bild von der "Batterie in einem Stein" sieht Geowissenschaftler und Studienautor Andreas Manhart kritisch:

Natürlich sind in den Knollen Rohstoffe drin, die man auch in Batterien braucht. Aber man braucht nicht für jede Batterie genau diese Rohstoffe. Zudem können nicht alle diese Rohstoffe aus den Manganknollen so einfach gewonnen werden. Es ist eher ein Narrativ, das ich in die Werbe-Ecke stecken würde und nicht in die Ecke der sauberen wissenschaftlichen Erkenntnis.

Manganknollen am Meeresboden bestehen aus wertvollen Rohstoffen. Doch Tiefseebergbau gefährdet andererseits das empfindliche Ökosystem der Weltmeere, sagen Kritiker. IMAGO imago/blickwinkel

Es gibt Alternativen zu den Rohstoffen aus dem Tiefseebergbau

Gerade bei den wichtigen Batterie-Rohstoffen Lithium und Graphit könne der Tiefseebergbau nicht weiterhelfen. Kobalt und Nickel könne man zwar aus Manganknollen gewinnen, aber selbst wenn die Industrie Gas gäbe, sei mit nennenswerten Mengen nicht vor 2030 zu rechnen, gibt Andreas Manhart zu bedenken. Und wir hätten schon die Situation, dass ein Großteil der Fahrzeugbatterien für Elektrofahrzeuge kein Kobalt und kein Nickel mehr enthalten aus preislichen Gründen.

Man könne, so Manhart, Lithium-Ionen-Batterien bauen, die ohne diese beiden Rohstoffe auskommen. Selbst Tesla setze in vielen Märkten mittlerweile Batterien ein, die diese beiden Rohstoffe nicht enthalten.

Und Autokonzerne wie BMW, VW und Renault gehören zu einer Gruppe von rund 50 Unternehmen, die sich für ein Moratorium beim Tiefseebergbau ausgesprochen haben. Auch beim Ausbau der Windkraft gebe es Alternativen zu Rohstoffen aus der Tiefsee, erklärt Andreas Manhart. Nickel und Mangan würden überwiegend zur Veredelung von Stahl eingesetzt.

Natürlich braucht man für Windkraft Stahl. Aber ob die Windkraft den Rohstoff-Stahl-Markt so verändern wird, ist die Frage. Auch hier haben wir viele Möglichkeiten, beispielsweise die Art der Stahl-Veredelung. Nicht überall brauchen wir rostfreien Edelstahl. Und damit nicht überall Nickel und Mangan in diesen Mengen.

Experten und Expertinnen plädieren für Energiewende ohne Tiefseebergbau

Annemiek Vink von der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe stimmt zu: Die Energiewende ist auch ohne Tiefseebergbau möglich. Nur zu welchem Preis, fragt sie. Auch der Bergbau an Land habe erhebliche Umweltfolgen. Für den Kupfer-Abbau in Chile würden ganze Berge abgetragen. Für den Nickel-Abbau in Indonesien müsse Regenwald weichen.

Bei der Verhüttung wird Schwefelsäure genutzt, deren Abbauprodukte zumindest teilweise auch direkt in den Ozean abgeleitet werden. Und vor Neukaledonien, östlich von Australien, zum Beispiel, wo auch viel Nickel abgebaut wird, hat das nachweislich die Korallenriffe mit ihrer extrem hohen Artenvielfalt angegriffen.

Anderes Beispiel: Unter einem riesigen Moorgebiet in der kanadischen Provinz Ontario lagern wertvolle Metalle wie Kobalt, Nickel und Kupfer. Aber das Moor speichert auch enorme Mengen Kohlenstoff. Durch den Abbau der Metalle würde massenhaft CO2 frei, warnen Kritiker. Wer diese Metalle für die Energiewende will, dürfte ein Eigentor fürs Klima schießen.

Bergbau ist immer ein Eingriff in die Natur. Doch Tiefseebergbau würde voraussichtlich lang anhaltende, schwerwiegende Schäden anrichten. Ist das die Energiewende wert? IMAGO imago stock&people

Bergbau an Land ist in der Regel weniger umweltschädlich als Tiefseebergbau

Es ist also kompliziert. Ganz ohne Bergbau wird es auf absehbare Zeit nicht gehen, da sind sich die beiden Fachleute einig. BGR-Expertin Annemiek Vink setzt darauf, dass Tiefseebergbau in Zukunft verhältnismäßig umweltverträglich sein kann - mit den richtigen Regeln und der passenden Technik. Andreas Manhart vom Öko-Institut hält Bergbau an Land für die bessere Option.

Jeder Bergbau ist immer ein Eingriff in die Natur. Aber es gibt durchaus die Möglichkeit, Bergbau in dem möglichen Rahmen verantwortungsvoll zu gestalten. An Land können wir auch Nachsorge betreiben, wir können Minen schließen, renaturieren. Das ist in der Tiefsee in dieser Art nicht möglich, auch weil die biologischen Zeiträume zur Regeneration viel, viel länger sind.

An Land gebe es auch Menschen, die sich beschweren, wenn etwas falsch läuft - ein wichtiges Korrektiv, findet Manhart. Gleichzeitig müsse man die Kreislaufwirtschaft hochfahren.

Wir brauchen gute Batterien, die lang halten. Und wir brauchen ein hochwertiges Recycling. Und vor dem Recycling idealerweise auch eine Zweitnutzung. Also, dass Batterien, die einmal im Verkehrssektor eingesetzt worden sind, wenn sie noch gut sind, vielleicht in Sektoren zweit- oder drittgenutzt werden können, wo sie immer noch eine Funktion haben, als Stromspeicher beispielsweise.

Durch hohe Qualität, lange Lebensdauer und Recycling, meint Andreas Manhart, ließen sich in Zukunft beträchtliche Mengen an Rohstoffen einsparen.

Elektromobilität, E-Fuels und Co – Welche Alternativen gibt es zu fossilen Treibstoffen?