Der Naturschutzbund Deutschland (NABU) ruft immer Anfang Mai dazu auf, Vögel im Garten zu zählen und zu melden. Diesmal stehen unter anderem die Blaumeise und das Rotkehlchen im Fokus.

Mit Hilfe der aktuellen Vogelzählung möchten die Naturschützer herausfinden, ob sich die Blaumeisen inzwischen etwas erholt haben. Letztes Jahr im Frühling waren viele Meisen Opfer einer neuen Krankheit geworden – einer bakteriellen Infektion, die bei den Tieren eine Lungenentzündung hervorruft. Bei der Zählaktion damals wurden pro Garten ein Viertel weniger Blaumeisen beobachtet als noch 2019. Derzeit werden Verdachtsfälle toter und kranker Meisen vor allem aus Norddeutschland gemeldet, allerdings in weit geringerer Zahl als letztes Jahr.

Insektenfresser gefährdet

Sorgenkinder im längerfristigen Trend sind dem NABU zufolge Mehlschwalbe, Mauersegler und Hausrotschwanz. An sanierten Häusern fänden sie weniger Nischen zum Brüten. Den Insektenfressern könnte auch das Insektensterben zu schaffen machen.

Das Rotkehlchen dagegen steht aus einem erfreulichen Grund im Scheinwerferlicht: Es ist Vogel des Jahres 2021. Bei der Stunde der Gartenvögel wurde es zuletzt in fast jedem zweiten Garten entdeckt.

Der Vogel des Jahres 2021: das Rotkehlchen. dpa Bildfunk Picture Alliance

Beliebte Mitmachaktion

Die "Stunde der Gartenvögel" läuft in diesem Jahr vom 13. bis 16. Mai 2021, bis 24. Mai dürfen Vogelfreunde ihre Beobachtungen noch an den NABU melden. Vergangenes Jahr nahmen deutschlandweit über 150.000 Menschen an der Mitmachaktion teil – laut NABU ein Rekord. Mit der Corona-Pandemie sei das Interesse an Naturthemen deutlich gewachsen.