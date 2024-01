Streber und Nerds sind doch beliebt

Wer gute Noten schreibt, ist in der Regel auch beliebt. Eine Studie der Universität Tübingen zeigt, dass leistungsstarke Schüler*innen gut in ihren Klassen integriert sind.

Das Ergebnis widerspricht dem hartnäckigen Klischee von Streberinnen und Nerds, die gehänselt, gemieden und als vermeintliche Lieblinge der Lehrkräfte von den anderen Kindern zu Außenseitern gemacht werden.

Klischee über Streber und Nerds erweist sich als unwahr

Ein Forschungsteam vom Hector-Institut für Empirische Bildungsforschung an der Universität Tübingen und dem Institut zur Qualitätsentwicklung im Bildungswesen (IQB) an der Humboldt hat jetzt herausgearbeitet, dass das gar nicht der Realität entspricht.

"Streber sind dick, häßlich, haben ne Brille und wissen alles und sie sind immer ne Niete in Sport."

Solche Klischees spuken noch in vielen Köpfen herum. Doch Bildungsforscherin Claudia Neuendorf hat in ihrer jüngsten Studie damit aufgeräumt. Jugendliche, die gute Schulleistungen erbringen, sind in der Regel auch besser in ihre Klassen integriert als solche, die schlechter abschneiden.

Die Studie zeigt, dass, wer gute Noten in der Schule schreibt in der Regel auch beliebt ist. IMAGO IMAGO / Shotshop

Untersucht wurden Daten von 44.000 Schulkindern

Sie und ihr Forschungsteam wollten wissen, ob leistungsstärkere Schülerinnen und Schüler Probleme mit der sozialen Einbindung in der Schule haben, sie also schlechter in den Klassenverband integriert sind. Denn das könnte auch für manche ein abschreckender Faktor sein, warum sie ihre Leistung nicht zeigen.

Dazu nutzten sie Daten des jüngsten IQB Bildungstrends. Das ist eine große Schulleistungsstudie, an der rund 44.000 Schülerinnen und Schülern der neunten Klassen deutschlandweit teilgenommen haben.

Für jedes Kind wurde eine Beliebtheitsskala erarbeitet

Neben den Leistungen wurden darin auch sogenannte Netzwerkdaten erhoben: Da wurden vier verschiedene Fragen gestellt: Zum einen wer ist deine Freundin oder dein Freund? Mit wem verbringst du deine Pausen? Wen fragst du um Hilfe, wenn du Probleme hast? Neben wem würdest du nicht so gerne sitzen?

Aus diesen vier Fragen wurden dann Netzwerk Indikatoren gebildet, sodass wir für jedes Kind gucken können, von wie vielen Mitschülerinnen und Mitschülern das Kind nominiert wurde.

Zu den Netzwerkdaten zählt unter anderem auch, neben wem die Kinder gerne sitzen oder eben nicht sitzen würden. IMAGO IMAGO / Funke Foto Services

Wie Schulleistung und Beliebtheit zusammenhängen

Die Forschenden schauten dann, wie der Zusammenhang zur Schulleistung aussieht. Ob diejenigen, die gute Noten haben, eher beliebter oder eher unbeliebt sind in ihren Klassen. Das ist eine ganz schön kniffelige Frage und lässt sich aus den Daten nicht 100% eindeutig beantworten.

Aber was wir auf jeden Fall schon gesehen haben, ist, dass die Zusammenhänge zwischen den Noten und der Frage wie häufig man um Hilfe gefragt wird, besonders stark waren. Da ist sicherlich ein Faktor, dass man auch gerne neben denen sitzt, die auch häufig um Hilfe gefragt werden, um dann von ihrem Wissen und ihren Fähigkeiten zu profitieren.

Hinterfragen von Stereotypen ist Ziel der Forschung

Die Studie zeigt auch, dass Mädchen, die besonders gut in vermeintlichen Jungsfächern wie Physik oder Mathe sind und auch Jungen, die in vermeintlichen Mädchenfächern wie Deutsch oder Biologie besonders gut sind, nicht weniger beliebt sind als andere Klassenmitglieder.

Die Studie zeigte auch, dass Mädchen, die in stereotypen Jungsfächern gut sind, nicht weniger beliebt sind als andere Klassenmitglieder. Das Gleiche gilt für Jungen, die gut in stereotypen Mädchenfächern sind. IMAGO IMAGO / agefotostock

Die Forschenden konnten da keine Unterschiede finden. Das Hinterfragen solcher Stereotypen ist genau das Ziel ihrer Forschung, erklärt Bildungsforscherin Neuendorf:

Wir wollten uns tatsächlich Daten angucken, wo Schülerinnen und Schüler wirklich über ihre Klassenkameradinnen und Klassenkameraden berichten und eben nicht nur die Frage stellen, ob sie dieses Stereotyp auch wahrnehmen, was häufig in der Forschung gemacht wird.

Doch wieso hält dann das Klischee der unbeliebten Streber so hartnäckig? Neuendorf geht davon aus, dass es häufig Einzelfälle sind, die dann sehr stark im Vordergrund stehen und das Bild allgemein so prägen.