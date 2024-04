Stefan Ruppaner: Wie die Alemannenschule in Wutöschingen funktioniert

40 Prozent der Abiturient*innen haben keine rechte Vorstellung, was sie können und werden wollen. Olaf-Axel Burow – ehemaliger Lehrer, Gestaltpädagoge und Professor – ist überzeugt: Das muss nicht so sein. Was können Lehrkräfte tun, damit Schülerinnen und Schüler ihre Stärken und ihre Neigungen entdecken? Diese Frage beschäftigt Burow seit Jahrzehnten.

Im Gespräch mit Bob Blume erklärt er, wie KI dabei helfen kann und warum die preisgekrönte Alemannenschule in Wutöschingen für ihn ein Musterbeispiel dafür ist, wie Veränderungen gelingen können.

Bücher von Olaf-Axel Burow

Mit KI zu leidenschaftlicher Bildung. Ein Manifest.

Digitale Dividende. Ein pädagogisches Update für mehr Lernfreude und Kreativität in der Schule

Lernziel: Menschlichkeit. Gestaltpädagogik – eine Chance für Schule und Erziehung

Links

"Fehler korrigiert jetzt die KI": https://www.zeit.de/2024/04/ki-schule-chatgpt-unterricht-lehrer | DIE ZEIT, 21.1.2024

Homepage Alemannenschule Wutöschingen: https://asw-wutoeschingen.de/