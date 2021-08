Je nach Entstehungsalter dieses Vulkantyps füllt sich der Trichter in Tausenden bis Millionen Jahren mit Sedimenten und oft auch mit Grund-, Bach- und Regenwasser an. In Maaren ohne Verwirbelung der Bodenschichten erlauben Bohrungen der fein geschichteten Sedimente einen Blick auf die Klimageschichte der Erde mit ihren vielen Lebewesen und deren Ökosystem.

