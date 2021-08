Auf der Rheinhalbinsel Namedyer Werth bei Andernach am Rhein steigt der höchste Kaltwasser-Geysir der Erde in regelmäßigen Abständen von etwa zwei Stunden bis zu 61,5 Meter in die Höhe. Das ist Weltrekord. Im Jahre 2008 wurde der Geysir deshalb ins Guinness-Buch der Rekorde eingetragen.

