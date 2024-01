per Mail teilen

Der ehemalige Präsident des Robert Koch-Instituts für Seuchenbekämpfung wird für seine herausragende Rolle bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie geehrt. Aber er sorgte auch für Konfliktpotential. Eine Übersicht über seinen Werdegang und öffentliche Resonanz.

Die Corona-Pandemie machte Lothar Wieler schlagartig der deutschen Öffentlichkeit bekannt. Der Tierarzt und Mikrobiologe war von 2015 bis 2023 Präsident des Robert Koch-Instituts (RKI), das in Deutschland für die Bekämpfung von Infektionserkrankungen zuständig ist.

Werdegang Lothar Wielers: Vom Tierarzt-Sohn zum RKI-Chef Lothar Heinz Wieler wird 1961 als Sohn einer Landwirtin und eines Tierarztes in Bonn-Beuel geboren. Nach dem Studium der Tiermedizin und der Promotion habilitiert Wieler sich 1996 zum Thema Infektionskrankheiten und Hygiene bei Tieren. Im Anschluss absolviert er eine Facharztausbildung in Mikrobiologie. 1998 wird Wieler an die FU Berlin berufen, auf eine Professur für Mikrobiologie und Tierseuchenlehre. Schwerpunkt seiner Forschung sind Infektionskrankheiten, die zwischen Tieren und Menschen übertragen werden können. 2015 übernimmt Lothar Wieler die Leitung des Robert Koch-Instituts.

Ein Tierarzt als Chef des RKI?

Die Frage, ob Lothar Wieler als Tiermediziener die richtige Besetzung für das Amt des RKI-Präsidenten sei, beantwortet er kurz nach seiner Amtsübernahme in einem SWR Interview so:

„Als Tiermediziner hat man eine Ausbildung, in der man sehr stark populationsbezogen denkt. Also man hat in der Regel nicht das Individuum im Auge, sondern die Bevölkerung. Und das ist natürlich gerade im Amt des Robert Koch-Instituts unheimlich wichtig.“

Pandemiebeginn: Wieler erst zögerlich, dann konsequent

In der Laufbahn des vielfach mit Preisen ausgezeichneten Wissenschaftlers ist das Management der Corona-Pandemie die herausragende Aufgabe. Gelobt wird er vor allem für die kontinuierliche, unaufgeregte und verständliche Kommunikation zum Verlauf der Pandemie und zum Krisenmanagement.

Das Bundesverdienstkreuz ist die höchste Anerkennung der Bundesrepublik. Er wird für politische, wirtschaftlich-soziale und geistige Leistungen verliehen. Zu den Preisträgern gehören unter anderem die ehemalige Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Biontech-Gründer Özlem Türeci und Uğur Şahin. IMAGO imago0244174958h

Aber es gibt auch Kritik: Vor allem zu Beginn der Pandemie habe Wieler den Ernst der Lage nicht erkannt und deshalb zu zögerlich reagiert. So erklärt er im Januar 2020:

„Wir haben ein hervorragendes Gesundheitssystem. Insofern ist die Gefahr für die deutsche Bevölkerung sehr gering.“

Wenige Monate später schätzt der damalige RKI-Chef die Lage deutlich dramatischer ein. Er spricht sogar von einer nationalen Notlage.

„Die neueste Entwicklung der Fallzahlen die machen mir und uns allen im Robert Koch-Institut große Sorgen. Wir befinden uns mitten in einer sich rasant entwickelnden Pandemie."

Wieler ruft zu sozialem Verhalten auf

In der Krisenkommunikation von Lothar Wieler fällt auf, dass er nicht nur wissenschaftliche und medizinische Aspekte thematisiert, sondern auch Hinweise zum sozialen Verhalten gibt. Im März 2020 appelliert er an die Bürger, sich umeinander zu kümmern: „Gehen Sie Einkaufen für ältere Nachbarn oder Menschen, die chronisch krank sind und lieber zuhause bleiben möchten. Kümmern Sie sich um ihre Freunde, Bekannte, Kollegen, wenn die unter Quarantäne gestellt werden. Sie können sie anrufen oder ihnen Nachrichten schicken oder ihnen ein gutes Buch in den Briefkasten legen“.

Lothar Wieler sorgt auch für Konfliktpotential

Für Impfgegner und Corona-Leugner wird der RKI-Chef zur Hassfigur. Es gibt sogar Morddrohungen.

Nach dem Regierungswechsel im Dezember 2021 kommt es wiederholt zu Konflikten zwischen Gesundheitsminister Lauterbach und dem Mediziner - so auch als Wieler entgegen Lauterbachs Plänen zu Weihnachten 2021 strenge Kontaktbeschränkungen fordert. Oder als Wieler in einer umstrittenen Entscheidung quasi über Nacht den Status der Corona-Genesenen von 180 auf 90 Tage verkürzt. Wieler und Lauterbach vermeiden zwar öffentlichen Streit, doch ihr Verhältnis gilt als belastet.

Ehemaliger RKI-Chef Lothar Wieler und Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach waren sich in ihren Ansichten zur Corona-Pandemie nicht immer einig. IMAGO IMAGO / Chris Emil Janßen

Wieler gesteht Fehler beim Krisenmanagement ein

Rückblickend gesteht der ehemalige Präsident des Robert Koch-Instituts, dass beim Krisenmanagement auch Fehler gemacht wurden. So sei die Öffentlichkeit mit zu viel Informationen überlastet worden, sagt er im April 2023 gegenüber dem SWR: „Wir sprechen heute in Fachkreisen von einer Infodemie – also zu viel Information und auch zu viel falsche Information. Das ist sicher schade gewesen, weil dadurch viele Menschen verunsichert wurden und nicht mehr wussten, was sie noch für bare Münze nehmen können.“

Abkehr vom RKI

Im Januar 2023 kündigt der Mikrobiologe überraschend an, das Amt des RKI-Chefs im April niederzulegen. Seitdem arbeitet Lothar Wieler als Sprecher der Forschungsgruppe Digitale Gesundheit am Hasso Plattner- Institut in Potsdam.