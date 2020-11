per Mail teilen

Klimablick statt Wettervorhersage: Diplom-Meteorologe Sven Plöger spricht Klartext – mit Fakten und Haltung.

Wie können wir den Klimawandel soweit begrenzen, sodass er uns als Menschheit nicht überfordert? Diplom-Meteorologe Sven Plöger erklärt, welche Fragen ihn bewegen. Er spricht nicht nur Probleme an, sondern sucht auch nach konkreten Lösungen.

Folge 1: So verdrehen Populisten die Debatte um den Klimawandel

Was macht Populisten eigentlich so erfolgreich? Und wie eng verknüpft sind die Politik und die Klimakrise wirklich? Als Diplom-Meteorologe beschäftigt sich Sven Plöger vor allem mit: Fakten. Doch die spielen für Populisten scheinbar keine Rolle – gerade wenn es um unser Klima geht. Wie können wir also die Debatte über den Klimawandel ändern?

Links zur Folge: Bertelsmann Stiftung (2020): Populismusbarometer 2020. Online unter: https://www.bertelsmann-stiftung.de/

Marchall, Paul und Klingebeil, Stephan (2019): Populismus: Folgen für globale nachhaltige Entwicklung. In: Analysen und Stellungnahmen, 6/2019. Online unter: http://dx.doi.org/10.23661/as6.2019

Do-it-yourself: Pflanzenwelten bauen

Unsere Hermetosphären (die Gläser mit Pflanzen) sind nicht nur schöne Deko, sondern in sich abgeschlossene Biotope – ein Sinnbild für unsere Erde mit ihrer Atmosphäre. Unsere Flaschengärten haben wir selbst gebaut – und das könnt ihr auch! Wie? Hier gibt es die DoitYourself-Anleitung: