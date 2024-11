Franziska Ehrenfeld ist Multimedia-Reporterin und Redakteurin SWR Wissen Aktuell – Lebenslauf und Einblick in aktuelle Beiträge finden Sie hier.

Franziska Ehrenfeld stammt aus dem Unterallgäu. Ihren Bachelor in Multimedia und Kommunikation absolvierte sie in Ansbach und Dublin. Danach machte sie einen Master in Fernsehjournalismus an der Hochschule Hannover. Außerdem absolvierte sie eine Weiterbildung innerhalb des Masterstudiengangs Umweltwissenschaften an der Fernuni Hagen.

Franziska Ehrenfeld interessiert sich vor allem für Themen aus den Bereichen Geowissenschaften, Medizin und Soziologie. Besonders am Herzen liegt ihr die Aufklärung von „Fake News“.

Für SWR Wissen aktuell arbeitet Franziska Ehrenfeld seit April 2020. Als ausgebildete Videojournalistin berichtet sie regelmäßig für das 3sat-Wissenschaftsmagazin nano, für ARD aktuell und SWR aktuell. Außerdem steht sie für das TikTok-Format Solid Science vor der Kamera und präsentiert Wissenschafts-News auch für alle Radiosender des SWR.

Zwischenzeitlich war Franziska Ehrenfeld unterwegs im SWR-Volontariat und für ein Jahr bei ARD aktuell in Hamburg. Dort arbeitete sie im Sendeteam der Tagesschau und im multimedialen Wissensressort.

Seit April 2023 arbeitet Franziska Ehrenfeld zur Hälfte in der aktuellen Redaktion von SWR3.