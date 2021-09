Woher kommt "ein Sack Reis fällt in China um"?

Es geht um die Unerheblichkeit von etwas. Wenn jemand großes Gewese macht und dann sagt man halt: "Na ja, also was du da machst oder ob ein Sack Reis in China umfällt, ist das Gleiche." Das gibt es als Variante auch "oder wenn ein Rad in Holland umfällt".

Es geht immer darum, dass etwas unglaublich häufig ist und Reissäcke gibt es natürlich ganz, ganz viel. Irgendwo in China fällt immer ein Reissack um, aber der andere, der tut so, als wäre wer weiß was passiert.

Und da geht’s also um die Unerheblichkeit. Durch die pure Masse von Reissäcken in China wird dieses herangezogen als: "Ach komm, reg dich doch net auf, das ist genauso wichtig oder genauso interessant wie wenn in China ein Sack Reis umfällt“.