Dr. med Ralph Wetzel ist Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie und seit 2016 Chefarzt der Klinik für Orthopädie und Unfallchirurgie am Klinikum Mittelbaden Rastatt-Forbach. Dort ist er auch Leiter des Endoprothetikzentrums der Maximalversorgung.

Zuvor war er unter anderem in Kliniken in Karlsruhe, Baden-Baden und Stuttgart tätig. Sein Studium der Humanmedizin hat er in Heidelberg, Mannheim und Hobart/Australien absolviert und Zusatzweiterbildungen im Bereich der Speziellen Orthopädischen Chirurgie, Sportmedizin und Chirotherapie. Er ist selbst in der Facharztweiterbildung tätig.

Seine klinischen Schwerpunkte liegen in der Knie- und Hüftprothetik, Revisionsprothetik und Tumorendoprothetik.