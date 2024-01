Südamerika: Was passiert da in Ecuador, Argentinien und Venezuela?

per Mail teilen

Ecuador zählte noch vor Jahren zu den sichersten Ländern Südamerikas. Heute ist es eines der gefährlichsten. Die Bandengewalt eskaliert, der Ausnahmezustand wurde verhängt und das Militär eingesetzt. Die aktuelle Lage ordnet ARD-Korrespondentin Marie-Kristin Boese aus Mexiko ein. Mit ihr sprechen wir auch über den erneuten Konflikt zwischen Venezuela und Guyana um die ölreiche Essequibo-Region. Um was geht es da genau und welche Auswirkungen hat das auf die angeschlagene wirtschaftliche Lage in Venezuela? Auch Argentinien liefert seit Wochen Schlagzeilen, leidet schon seit Monaten unter einer extrem hohen Inflationsrate. Der Schuldenberg ist gigantisch. Der neue Präsident Javier Milei hat viele Radikalreformen begonnen. Ministerien wurden gestrichen, Beamte entlassen, Subventionen gekürzt, dazu die Währung massiv abgewertet. Wie reagiert die Bevölkerung? Einschätzungen von ARD-Korrespondentin Xenia Böttcher aus dem Studio in Rio de Janeiro.

Moderation: Janina Werner

Redaktion: Heribert Roth und Petra Schmitt-Wilting