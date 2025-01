Nussecken und Trinkschokolade

per Mail teilen

Nussecken

Zutaten für den Mürbeteig:

300 g Mehl

1 TL Backpulver

120 g Zucker

2 Eier

1 Päckchen Vanillezucker

120 g Butter

Zutaten für den Belag:

200 g Butter

200 g Zucker

4 EL Wasser

220 g grob gemahlene Haselnüsse

100 g grob gemahlene Mandeln

Aprikosenmarmelade

Zubereitung

Alle für den Mürbeteig aufgelisteten Zutaten zu einem geschmeidigen Teig verkneten und mindestens 1 Stunde im Kühlschrank ruhen lassen.

Für die Nussmasse werden Butter, Zucker und Wasser in einem Topf erwärmt und verflüssigt. Alles gut verrühren und Mandeln und Nüsse dazu geben.

Mürbeteig auf einem Backblech gleichmäßig ausrollen. Zuerst die Aprikosenmarmelade gleichmäßig verteilen und dann darauf die Nussmasse verstreichen.

Die Nussecken bei 175 Grad Ober- und Unterhitze ca. 20-30 Minuten backen. Eventuell mit Alufolie abdecken, damit alles schön saftig bleibt. Anschließend noch heiß auf dem Backblech in Dreiecke schneiden.

Am besten über Nacht abkühlen und durchziehen lassen und dann servieren.

Aprikosenmarmelade

Zutaten:

1 kg Aprikosen (auch TK-Ware)

500 g Gelierzucker 2:1

1 Vanilleschote

Zubereitung

Früchte (bei frischen Früchten entsteint) in einem Topf zum Kochen bringen, Gelierzucker unterrühren. Das Mark einer Vanilleschote und die Schote selbst in der Marmelade mitkochen. Leicht köcheln lassen, dabei umrühren, bis eine sämige Konsistenz entsteht. Die Vanilleschote entfernen und anschließend, wenn gewünscht, fein pürieren.

Trinkschokolade

Zutaten für 1 Portion:

250 ml Milch (Voll- oder Pflanzenmilch)

35 g Schokolade (Zartbitter, Vollmilch oder weiße Schokolade)

1 Prise Kakaopulver, Vanilleextrakt oder Zimt

optiona: 5 Mini-Marshmallows

optional: geraspelte Schokolade, Schokoflocken, bunte Raspel oder getrocknete Früchte

optional: 1 kleine Chilischote

Muffinform , Holzstäbchen, Tasse & Schenktütchen mit Bändern

Zubereitung

Schokolade im Wasserbad erhitzen. Sobald diese flüssig ist in eine Muffinform füllen (pro Portion – Achtung, da die Schokolade sich ausdehnt in der Papiermuffinform, das Ganze in einer Tasse stabilisieren, bis die Schokolade ausgekühlt ist) und direkt mit den gewünschten Toppings dekorieren.

Sobald die Schokolade etwas abgekühlt und fester ist, einen Holzstab oder Löffel in der Mitte drapieren und komplett aushärten lassen.

Das Ganze mit etwas Kakaopulver bestreuen und in eine kleine durchsichtige Tüte packen. Man kann noch einen persönlichen Gruß oder das Rezept auf einem kleinen Zettel dazulegen und mit einer Schleife verschließen.

Schon hat man ein kleines Geschenk für liebe Menschen.

Zum Verzehr

Milch erwärmen: Milch in einem kleinen Topf bei mittlerer Hitze erwärmen, aber nicht kochen lassen. Die heiße Milch in eine große Tasse füllen. Schokolade von der Muffinform befreien und samt Holzstab/Löffel in der heißen Milch unter Umrühren schmelzen Die Trinkschokolade in eine Tasse gießen und heiß genießen. Optional kann sie mit einer kleinen Sahnehaube oder weiteren Marshmallows garniert werden.

Fertig ist ein tolles Getränk oder Geschenk!

Übersicht aller SWR Rezepte