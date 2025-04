Wer Weinmajestät werden kann

Lange war es reine Frauensache: Das Amt der Weinkönigin. In diesem Jahr könnte es zum ersten Mal einen Deutschen Weinkönig geben. Denn zwei Weinregionen schicken männliche Vertreter ins Rennen um den Titel.

Am Mittelrhein gibt es mit Felix Grün und in Rheinhessen mit Levin McKenzie gleich zwei Weinkönige, die sich in ihren Weinregionen durchsetzen konnten. Deshalb wird zum ersten Mal in der Geschichte eine Wahl zur Deutschen Weinmajestät durchgeführt.

Was macht eine Weinmajestät?

Eine Weinmajestät vertritt den Deutschen Wein bei verschiedenen Events wie Weinproben, Festen, Messen und anderen Gelegenheiten. Das können sogar Termine im fernen Japan sein. Es ist ein Ehrenamt. Für die Termine als Deutsche Weinkönigin oder Weinkönig bekommt man eine Aufwandsentschädigung. Die Veranstalter und das Deutsche Weininstitut finanzieren die Auftritte.

Wer kann Weinmajestät werden?



Am Deutschen Weininstitut in Bodenheim werden die Regularien für die Wahl zur Deutschen Weinmajestät festgesetzt. Die Teilnehmer müssen mindestens 18 Jahre alt sein und über fundierte Weinkenntnisse verfügen. Die 13 Weinregionen haben alle die Möglichkeiten eine Kandidatin oder einen Kandidaten zur Wahl zu schicken.

Wie wird eine Weinmajestät gewählt?

Inzwischen umfassen die Wahlen zur Pfälzer Weinhoheit als auch zu Deutschen Weinmajestät ein großes Aufgabenspektrum. Die Bewerber werden auf Fachkenntnisse geprüft, stellen sich einer Blindverkostung und beweisen, wie spontan sie sind. Bei der Pfälzer Wahl entscheidet eine Fachjury. Bei der Wahl zur Deutschen Weinmajestät hingegen kann in der letzten Finalrunde online weltweit jeder abstimmen.